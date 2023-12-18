https://crimea.ria.ru/20231218/v-rossii-prezentovali-russkiy-ayfon-r-fon---ekspert-otsenil-perspektivy-1133631692.html

В России презентовали "русский айфон" Р-ФОН - эксперт оценил перспективы

В России презентовали "русский айфон" Р-ФОН - эксперт оценил перспективы - РИА Новости Крым, 18.12.2023

В России презентовали "русский айфон" Р-ФОН - эксперт оценил перспективы

У "русского айфона" – смартфона Р-ФОН на отечественной операционной системе "РОСА Мобайл" – есть все шансы на успех, но при одном условии. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 18.12.2023

2023-12-18T21:29

2023-12-18T21:29

2023-12-18T21:30

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Инженер Юрий Артамонов о новом Р-ФОН Инженер Юрий Артамонов о новом Р-ФОН audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. У "русского айфона" – смартфона Р-ФОН на отечественной операционной системе "РОСА Мобайл" – есть все шансы на успех, но при одном условии. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил инженер регионального подразделения медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.18 декабря в России официально презентовали "русский айфон" – Р-ФОН, работающий на собственной, отечественной операционной системе "РОСА Мобайл".По словам Артамонова, "параметры телефона заявлены неплохие". Интерфейс Р-ФОН "впитал все плюсы и iOS, и Android, так что "люди, которые привыкли ко всем "плюшкам" современных интерфейсов, не ощутят никаких проблем". Память его на современном уровне, и все остальное также на высоте, добавил он.Поэтому главный вопрос – поддержка приложений. Если она будет на должном уровне, завоевать свое место под солнцем в мире пользователей "российский айфон" сможет легко и уверенно, считает эксперт.Он отметил, что в России первый "русский айфон" только "прошивают и пакуют": производителем заявлена гонконгская компания". Это связано, в частности, с тем, что в РФ на сегодняшний день "не дошли до такого уровня, чтобы делать отечественный конкурентоспособный процессор для телефона". Не делаются также "память и модули камеры – пока будем пользоваться зарубежным", отметил эксперт.В то же время на данном этапе развития отрасли это даже плюс, считает эксперт. Поскольку "если мы будем размещать производство полностью у себя, то это не приведет ни к чему, кроме как к подорожанию".При этом очень важно, что непосредственно операционная система производилась в России, а это значит, что можно быть спокойными за безопасность данных, подчеркнул Артамонов."Даже если железо было спаяно где-то в Гонконге, разработка самой операционной системы производилась у нас. Поэтому вероятность того, что там будут какие-то импортные закладки и что приложение будет удалено, как это делается на iOS, крайне мала", – заключил эксперт.Ранее производитель заявлял, что цена на Р-ФОН не будет превышать 40 тысяч рублей.Характеристики Р-ФОН:Экран: 6,7 дюйма, AMOLED, Full HD+, 120 Гц, яркость 500 нит;Процессор: MediaTek Helio G99;Память: оперативная – 8 Гб, встроенная – 128 ГБ;Батарея: 5000 мАч, быстрая зарядка 18 Вт;Камеры: основная 50 Мп, макро 2 Мп, фронтальная 16 Мп;ОС: "РОСА Мобайл";Связь: USB-C, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, 4G, слот под 2 нано SIM-карты, аудиоджек.Габариты: 163,8×76,3×7,96 мм.Вес: 189 г.Напомним, в 2021 году Россия занимала 33-е место среди 38 стран-участниц рейтинга доступности для населения новой модели iPhone.

https://crimea.ria.ru/20230615/operator-svyazi-vlozhit-v-razvitie-tekhnologiy-v-sevastopole-4-mlrd-rubley--1129418056.html

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