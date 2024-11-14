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1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет - РИА Новости Крым, 14.11.2024
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1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет
1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет - РИА Новости Крым, 14.11.2024
1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет
В Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 км дорог, сообщил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости Крым, 14.11.2024
2024-11-14T11:12
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сергей аксенов
ремонт и строительство дорог в крыму
ремонт дорог
крым
новости крыма
инфраструктура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 км дорог, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Также в рамках поручения президента на полуострове продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью, добавил глава республики.Кроме того, в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год запланирован ремонт 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог и 25 мостов. На это предусмотрено более 6 млрд рублей, подчеркнул глава.Он добавил, что уже закончен ремонт 14 дорог, среди них Глубокий Яр – Скалистое, Симферополь – Шафранное и Мазанка – Опушки – Лесноселье."Качество дорог в последние годы улучшилось – это факт, который признают и крымчане, и гости полуострова. Но и проблемных вопросов тоже очень много. Будем решать их комплексно и последовательно", - заключил глава.В ближайшие три года на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму планируется направить 132 миллиарда рублей, сообщила ранее министр финансов РК Ирина Кивико. Объем дорожного фонда на следующий год составит 41,5 млрд, в 2026 и 2027 – 53,5 млрд и 37 млрд рублей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда отремонтируют мост через Северо-Крымский каналХорошая тенденция: в Сакском районе ремонтируют дороги и улицы В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
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сергей аксенов, ремонт и строительство дорог в крыму, ремонт дорог, крым, новости крыма, инфраструктура
1290 км дорог отремонтируют и построят в Крыму за пять лет

В Крыму в ближайшие пять лет построят и отремонтируют 1290 км дорог

11:12 14.11.2024 (обновлено: 11:15 14.11.2024)
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДороги в Крыму
Дороги в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. В Крыму в ближайшие пять лет будет построено и отремонтировано 1290 км дорог, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"До 2028 года планируем завершить реализацию ряда проектов, в том числе строительство и реконструкцию трех этапов автодороги Льговское – Грушевка – Судак, ведущей к арт-кластеру "Таврида" и двух этапов дороги в обход Симферополя на участке Донское – Перевальное и обхода Алушты через село Изобильное", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также в рамках поручения президента на полуострове продолжается работа по строительству съездов с трассы "Таврида" к морскому побережью, добавил глава республики.
Кроме того, в рамках реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" на 2024 год запланирован ремонт 53 объектов, в том числе 28 автомобильных дорог и 25 мостов. На это предусмотрено более 6 млрд рублей, подчеркнул глава.
Он добавил, что уже закончен ремонт 14 дорог, среди них Глубокий Яр – Скалистое, Симферополь – Шафранное и Мазанка – Опушки – Лесноселье.
Среди других объектов, на которых продолжается ремонт: восемь участков дороги Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью протяженностью более 63 км, участки дорог Бахчисарай – Белокаменное и Опушки – Соловьевка, а также мост на пересечении улицы Куйбышева и объездной дороги в Симферополе, уточнил Аксенов.
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваДороги в Крыму
Дороги в Крыму
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Дороги в Крыму
"Качество дорог в последние годы улучшилось – это факт, который признают и крымчане, и гости полуострова. Но и проблемных вопросов тоже очень много. Будем решать их комплексно и последовательно", - заключил глава.
В ближайшие три года на строительство, ремонт и реконструкцию дорог в Крыму планируется направить 132 миллиарда рублей, сообщила ранее министр финансов РК Ирина Кивико. Объем дорожного фонда на следующий год составит 41,5 млрд, в 2026 и 2027 – 53,5 млрд и 37 млрд рублей.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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