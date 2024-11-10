https://crimea.ria.ru/20241110/50-dronov-sbity-nad-moskvoy-i-oblastyami-rossii---minoborony-1141739354.html

50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны

50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2024

50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны

Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России. Над Москвой сбито к 10 часам утра РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T10:05

2024-11-10T10:05

2024-11-10T10:06

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России. Над Москвой сбито к 10 часам утра 32 дрона ВСУ, - сообщает мэр столицы Сергей Собянин."Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", — говорится в одном посте.До этого мэр сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

москва

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, москва, министерство обороны рф