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50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны
50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2024
50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России. Над Москвой сбито к 10 часам утра РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T10:05
2024-11-10T10:05
2024-11-10T10:06
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России. Над Москвой сбито к 10 часам утра 32 дрона ВСУ, - сообщает мэр столицы Сергей Собянин."Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", — говорится в одном посте.До этого мэр сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, москва, министерство обороны рф