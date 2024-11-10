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50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны
50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны - РИА Новости Крым, 10.11.2024
50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны
Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России. Над Москвой сбито к 10 часам утра РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T10:05
2024-11-10T10:06
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
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москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России. Над Москвой сбито к 10 часам утра 32 дрона ВСУ, - сообщает мэр столицы Сергей Собянин."Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", — говорится в одном посте.До этого мэр сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирныеДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), пво, новости, москва, министерство обороны рф

50 дронов сбиты над Москвой и областями России - Минобороны

10:05 10.11.2024 (обновлено: 10:06 10.11.2024)
 
© РИА Новости . Артем Житенев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения ПВО - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости . Артем Житенев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожены 23 украинских БПЛА над областями России, об этом сообщает Минобороны России. Над Москвой сбито к 10 часам утра 32 дрона ВСУ, - сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

"17 БПЛА – над территорией Брянской области, 3 – над территорией Ростовской области, 2 – над территорией Белгородской области и 1 над территорией Курской области", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Сбито еще семь беспилотников в городских округах Домодедово, Раменское и Коломна. На данный момент уничтожено 32 беспилотника, летевших на Москву", — говорится в одном посте.
До этого мэр сообщал о 25 дронах, перехваченных в Раменском, Домодедово и Коломне.
ВСУ регулярно пытаются атаковать с помощью беспилотных летательных аппаратов приграничные и другие регионы России.
Утром в субботу стало известно о перехвате силами российской ПВО 17 дронов самолетного типа над над четырьмя российскими регионами.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)ПВОНовостиМоскваМинистерство обороны РФ
 
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