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ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные - РИА Новости Крым, 03.11.2024
ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
ВСУ ударили кассетными боеприпасами по поселку Октябрьское в Белгородской области, ранены четверо мирных граждан. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.11.2024
2024-11-03T13:30
2024-11-03T13:30
2024-11-03T13:30
белгородская область
вячеслав гладков
новости
кассетные боеприпасы
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ударили кассетными боеприпасами по поселку Октябрьское в Белгородской области, ранены четверо мирных граждан. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.В поселке в двух многоквартирных домах повреждено остекление в семи квартирах, в пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки. Кроме того, повреждены 21 автомобиль и три объекта торговли, перечислил Гладков.Поступила информация, что на территории поселка обнаружены суббоеприпасы "колокольчик". Губернатор призвал граждан быть предельно внимательными и ничего не поднимать с земли.Накануне из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области сильнейшие ожоги получил водитель.1 ноября украинские БПЛА атаковали в регионе микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому были ранены два мирных жителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненыхДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, кассетные боеприпасы, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные
После обстрела кассетными боеприпасами поселка в Белгородской области ранены четверо
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ударили кассетными боеприпасами по поселку Октябрьское в Белгородской области, ранены четверо мирных граждан. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Двух женщин и мужчину с различными осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу №2 г. Белгорода. Четвертую пострадавшую с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением лица бригада скорой медицинской помощи транспортирует в областную клиническую больницу", – написал он в своем Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.
В поселке в двух многоквартирных домах повреждено остекление в семи квартирах, в пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки. Кроме того, повреждены 21 автомобиль и три объекта торговли, перечислил Гладков.
Поступила информация, что на территории поселка обнаружены суббоеприпасы "колокольчик". Губернатор призвал граждан быть предельно внимательными и ничего не поднимать с земли.
Накануне
из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области сильнейшие ожоги получил водитель.
1 ноября украинские БПЛА атаковали в регионе микроавтобусы
и автомобиль, в результате удара по которому были ранены два мирных жителя.
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