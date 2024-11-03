https://crimea.ria.ru/20241103/vsu-obstrelyali-kassetami-poselok-v-belgorodskoy-oblasti--raneny-mirnye-1141583799.html

ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные

ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные - РИА Новости Крым, 03.11.2024

ВСУ обстреляли "кассетами" поселок в Белгородской области – ранены мирные

ВСУ ударили кассетными боеприпасами по поселку Октябрьское в Белгородской области, ранены четверо мирных граждан. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 03.11.2024

2024-11-03T13:30

2024-11-03T13:30

2024-11-03T13:30

белгородская область

вячеслав гладков

новости

кассетные боеприпасы

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. ВСУ ударили кассетными боеприпасами по поселку Октябрьское в Белгородской области, ранены четверо мирных граждан. Об этом сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, подчеркнул губернатор.В поселке в двух многоквартирных домах повреждено остекление в семи квартирах, в пяти частных домовладениях выбиты окна, посечены кровли, фасады и надворные постройки. Кроме того, повреждены 21 автомобиль и три объекта торговли, перечислил Гладков.Поступила информация, что на территории поселка обнаружены суббоеприпасы "колокольчик". Губернатор призвал граждан быть предельно внимательными и ничего не поднимать с земли.Накануне из-за атаки беспилотников ВСУ в Белгородской области сильнейшие ожоги получил водитель.1 ноября украинские БПЛА атаковали в регионе микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому были ранены два мирных жителя.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненыхДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, кассетные боеприпасы, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области