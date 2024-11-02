https://crimea.ria.ru/20241102/vsu-atakovali-dronami-sela-belgorodskoy-oblasti--postradal-chelovek-1141558851.html

ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек

ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек - РИА Новости Крым, 02.11.2024

ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек

В Белгородской области ударам украинских беспилотников подверглись жители двух населенных пунктов. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе... РИА Новости Крым, 02.11.2024

2024-11-02T10:59

2024-11-02T10:59

2024-11-02T11:00

обстрелы белгородской области

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вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области ударам украинских беспилотников подверглись жители двух населенных пунктов. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Транспортное средство, в котором находился пострадавший, полностью уничтожено. В городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе осколками посечены 7 легковых автомобилей на парковке предприятия, добавил также Гладков."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах".1 ноября украинские БПЛА атаковали в регионе микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому ранены два мирных жителя. У мужчины медики констатировали баротравму, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины - баротравма и контузия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненыхДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости, обстрелы всу, вячеслав гладков