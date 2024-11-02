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ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек - РИА Новости Крым, 02.11.2024
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ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек
ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек - РИА Новости Крым, 02.11.2024
ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек
В Белгородской области ударам украинских беспилотников подверглись жители двух населенных пунктов. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе... РИА Новости Крым, 02.11.2024
2024-11-02T10:59
2024-11-02T11:00
обстрелы белгородской области
белгородская область
происшествия
новости
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области ударам украинских беспилотников подверглись жители двух населенных пунктов. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.Транспортное средство, в котором находился пострадавший, полностью уничтожено. В городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе осколками посечены 7 легковых автомобилей на парковке предприятия, добавил также Гладков."Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах".1 ноября украинские БПЛА атаковали в регионе микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому ранены два мирных жителя. У мужчины медики констатировали баротравму, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины - баротравма и контузия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области дрон ударил по сельхозтехнике – погиб механизаторВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненыхДвое мужчин ранены из-за взрыва суббоеприпасов в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, происшествия, новости, обстрелы всу, вячеслав гладков
ВСУ атаковали дронами села Белгородской области – пострадал человек

В результате атаки дронов в Белгородской области сильнейшие ожоги получил водитель

10:59 02.11.2024 (обновлено: 11:00 02.11.2024)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области ударам украинских беспилотников подверглись жители двух населенных пунктов. В селе Ясные Зори Белгородского района дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
"Ранен водитель. Пострадавшего с баротравмой, ожогами головы, рук и ног попутным транспортом доставили в местную амбулаторию, где медики оказали ему первую помощь. Бригада СМП транспортирует его в областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения", - написал он в Telegram-канале.
Транспортное средство, в котором находился пострадавший, полностью уничтожено. В городе Шебекино в результате атаки дрона-камикадзе осколками посечены 7 легковых автомобилей на парковке предприятия, добавил также Гладков.
"Информация о последствиях уточняется. Оперативные службы работают на местах".
1 ноября украинские БПЛА атаковали в регионе микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому ранены два мирных жителя. У мужчины медики констатировали баротравму, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины - баротравма и контузия.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьПроисшествияНовостиОбстрелы ВСУВячеслав Гладков
 
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