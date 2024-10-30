https://crimea.ria.ru/20241030/vsu-obstrelyali-dva-sela-v-belgorodskoy-oblasti--chetvero-ranenykh-1141468489.html

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых - РИА Новости Крым, 30.10.2024

ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых

В Белгородской области обстрелам со стороны Украины подверглись два села, ранения получили четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T12:46

2024-10-30T12:46

2024-10-30T12:46

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

новости

обстрелы всу

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области обстрелам со стороны Украины подверглись два села, ранения получили четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ходе обстрела повреждены частное домовладение и торговый объект — кровля, остекление и фасад."В селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал жилой дом — повреждены кровля и потолочное перекрытие", - продолжил Гладков.Информация о последствиях и пострадавших уточняется, оперативные службы работают на местах.29 октября в селе Новая Таволжанка Белгородской области из-за взрыва украинских суббоеприпасов пострадали двое мужчин. Один из них самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ после того, как боеприпас сдетонировал рядом с ним. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения обеих ног. Второй мужчина наступил на мину и был доставлен к медикам попутным транспортом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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