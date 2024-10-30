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ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых - РИА Новости Крым, 30.10.2024
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых
В Белгородской области обстрелам со стороны Украины подверглись два села, ранения получили четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T12:46
2024-10-30T12:46
2024-10-30T12:46
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области обстрелам со стороны Украины подверглись два села, ранения получили четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ходе обстрела повреждены частное домовладение и торговый объект — кровля, остекление и фасад."В селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал жилой дом — повреждены кровля и потолочное перекрытие", - продолжил Гладков.Информация о последствиях и пострадавших уточняется, оперативные службы работают на местах.29 октября в селе Новая Таволжанка Белгородской области из-за взрыва украинских суббоеприпасов пострадали двое мужчин. Один из них самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ после того, как боеприпас сдетонировал рядом с ним. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения обеих ног. Второй мужчина наступил на мину и был доставлен к медикам попутным транспортом.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
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обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, новости, обстрелы всу, происшествия
ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых
В Белгородской области в ходе обстрела ранены четыре мирных жителя
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. В Белгородской области обстрелам со стороны Украины подверглись два села, ранения получили четыре мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В результате прилета боеприпаса в селе Отрадное Белгородского района ранены четыре мирных жителя. Трое женщин получили различные осколочные ранения, бригады скорой помощи доставляют их в городскую больницу №2 г. Белгорода. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой транспортирует в областную клиническую больницу", - написал Гладков в Telegram-канале.
Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. В ходе обстрела повреждены частное домовладение и торговый объект — кровля, остекление и фасад.
"В селе Двулучное Валуйского муниципального округа дрон-камикадзе атаковал жилой дом — повреждены кровля и потолочное перекрытие", - продолжил Гладков.
Информация о последствиях и пострадавших уточняется, оперативные службы работают на местах.
29 октября в селе Новая Таволжанка Белгородской области из-за взрыва украинских суббоеприпасов пострадали двое мужчин
. Один из них самостоятельно обратился в Шебекинскую ЦРБ после того, как боеприпас сдетонировал рядом с ним. Врачи диагностировали у него множественные осколочные ранения обеих ног. Второй мужчина наступил на мину и был доставлен к медикам попутным транспортом.
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