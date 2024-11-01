https://crimea.ria.ru/20241101/drony-vsu-atakovali-mikroavtobusy-i-mashinu-na-belgorodchine--raneny-lyudi-1141530314.html

Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди

Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди

В Белгородской области украинские беспилотники атаковали микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому ранены два мирных жителя. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T12:31

2024-11-01T12:31

2024-11-01T12:31

новости

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские беспилотники атаковали микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона, уточнил губернатор.Еще один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус – автомобиль получил повреждения.В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанес удар по движущейся ГАЗели – посечен кузов.В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка.Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.Накануне в Белгородской области от удара дрона по сельхозтехнике в поле погиб механизатор.30 октября обстрелу ВСУ подверглись два села на территории Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Осколочные ранения получили трое женщин, мужчина с черепно-мозговой травмой был доставлен в областную больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области