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Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди
Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди - РИА Новости Крым, 01.11.2024
Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди
В Белгородской области украинские беспилотники атаковали микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому ранены два мирных жителя. Об этом в своем... РИА Новости Крым, 01.11.2024
2024-11-01T12:31
2024-11-01T12:31
2024-11-01T12:31
новости
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские беспилотники атаковали микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона, уточнил губернатор.Еще один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус – автомобиль получил повреждения.В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанес удар по движущейся ГАЗели – посечен кузов.В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка.Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.Накануне в Белгородской области от удара дрона по сельхозтехнике в поле погиб механизатор.30 октября обстрелу ВСУ подверглись два села на территории Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Осколочные ранения получили трое женщин, мужчина с черепно-мозговой травмой был доставлен в областную больницу.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Один человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУВСУ ударили по высотке в спальном районе Белгорода Дрон сбросил взрывчатку во двор жилого дома – ранен мужчина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Дроны ВСУ атаковали микроавтобусы и машину на Белгородчине – ранены люди
При атаке беспилотников ВСУ на микроавтобусы и машину в Белгородской области ранены двое
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. В Белгородской области украинские беспилотники атаковали микроавтобусы и автомобиль, в результате удара по которому ранены два мирных жителя. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В поселке Октябрьский дрон атаковал легковой автомобиль. Ранены двое: у мужчины баротравма, осколочное ранение лица и ушибы предплечья и бедра, у женщины баротравма и контузия", – написал он в своем Telegram-канале.
Бригады скорой медицинской помощи доставляют пострадавших в областную клиническую больницу. В транспортном средстве были повреждены лобовое стекло и правая сторона, уточнил губернатор.
Еще один дрон-камикадзе атаковал припаркованный микроавтобус – автомобиль получил повреждения.
В селе Ясные Зори на участке автодороги дрон нанес удар по движущейся ГАЗели – посечен кузов.
В селе Бочковка в результате атаки беспилотника повреждены веранда частного домовладения и надворная постройка.
Информация о последствиях атак уточняется. Оперативные службы работают на местах, подчеркнул Гладков.
Накануне
в Белгородской области от удара дрона по сельхозтехнике в поле погиб механизатор.
30 октября обстрелу ВСУ подверглись два села
на территории Белгородской области, в результате чего пострадали четыре человека. Осколочные ранения получили трое женщин, мужчина с черепно-мозговой травмой был доставлен в областную больницу.
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