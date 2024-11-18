https://crimea.ria.ru/20241118/v-krymu-masshtabnaya-avariya--obestochen-gorod-i-sela-v-trekh-rayonakh-1141935929.html

В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах

В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах

В результате аварии на энергосетях в Крыму без электричества остались более десяти тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T12:04

2024-11-18T12:04

2024-11-18T12:04

отключение электроэнергии в крыму

владимир воронкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В результате аварии на энергосетях в Крыму без электричества остались более десяти тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Уточняется, что отключены 50 трансформаторных подстанций, 10 387 человек. Аварийные бригады приступили к работам.Ранее стало известно, что в Керчи произошли масштабные отключения электроэнергии в связи с аварией на энергосетях. Кроме того, частично без света осталась Евпатория – электричество было отключено на проспекте Победы, в проезде Семашко, а также на улицах 9 Мая, Интернациональной, Кобылянской, Луговой, Островского, Полтавской, Серова, Суворова, Тимирязева, Чапаева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитКак в Крыму борются с аварийностью на электросетяхЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии

https://crimea.ria.ru/20241118/v-simferopole-zagorelas-transformatornaya-podstantsiya-1141935578.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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