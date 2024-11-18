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В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах
В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах
В результате аварии на энергосетях в Крыму без электричества остались более десяти тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T12:04
2024-11-18T12:04
отключение электроэнергии в крыму
владимир воронкин
минтопэнерго крыма
евпатория
крым
новости крыма
жкх крыма и севастополя
электросети
энергосистема крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В результате аварии на энергосетях в Крыму без электричества остались более десяти тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.Уточняется, что отключены 50 трансформаторных подстанций, 10 387 человек. Аварийные бригады приступили к работам.Ранее стало известно, что в Керчи произошли масштабные отключения электроэнергии в связи с аварией на энергосетях. Кроме того, частично без света осталась Евпатория – электричество было отключено на проспекте Победы, в проезде Семашко, а также на улицах 9 Мая, Интернациональной, Кобылянской, Луговой, Островского, Полтавской, Серова, Суворова, Тимирязева, Чапаева.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицитКак в Крыму борются с аварийностью на электросетяхЧто в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
https://crimea.ria.ru/20241118/v-simferopole-zagorelas-transformatornaya-podstantsiya-1141935578.html
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В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах

В Крыму 10 тысяч потребителей остались без света

12:04 18.11.2024
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЭлектроподстанция
Электроподстанция - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В результате аварии на энергосетях в Крыму без электричества остались более десяти тысяч потребителей. Об этом сообщил первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"В связи с технологическим нарушением в сетях произошло отключение энергоснабжения в населенных пунктах: г. Евпатория, с. Шевченково, с. Каштаны, с. Отрадное Бахчисарайского района, с. Пшеничное, с. Октябрьское, пгт. Первомайское, с. Упорное Первомайского района, с. Станционное, с. Новоотрадное, с. Нижнезаморское, с. Верхнезаморское Ленинского района", - говорится в сообщении.

Уточняется, что отключены 50 трансформаторных подстанций, 10 387 человек. Аварийные бригады приступили к работам.
Ранее стало известно, что в Керчи произошли масштабные отключения электроэнергии в связи с аварией на энергосетях. Кроме того, частично без света осталась Евпатория – электричество было отключено на проспекте Победы, в проезде Семашко, а также на улицах 9 Мая, Интернациональной, Кобылянской, Луговой, Островского, Полтавской, Серова, Суворова, Тимирязева, Чапаева.
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