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В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей
В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 18.11.2024
В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей
В селе Красносельское Черноморского района в рамках антитеррористических учений перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T11:31
2024-11-18T11:31
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антитеррор
черноморский район
александр дудинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В селе Красносельское Черноморского района в рамках антитеррористических учений перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Об этом сообщает глава администрации Черноморского района Александр Дудинов. Силовики проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. В этой связи движение автотранспорта ограничат, не исключено временное перекрытие проезда по ряду улиц в Красносельском. Также будет проводиться учебная эвакуация населения, предупредил Дудинов.Жителей района просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.1 ноября на территории населенного пункта Малореченское под Алштой также проводили масштабные учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы и эвакуацией населения. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года бессрочно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне
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4.7
96
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крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, антитеррор, черноморский район, александр дудинов
В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей

В Черноморском районе Крыма 22 ноября перекроют дорогу и эвакуируют людей в рамках учений

11:31 18.11.2024
 
© РИА Новости КрымУчения подразделений территориальной обороны "Барс-Крым"
Учения подразделений территориальной обороны Барс-Крым - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В селе Красносельское Черноморского района в рамках антитеррористических учений перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Об этом сообщает глава администрации Черноморского района Александр Дудинов.
"22 ноября, с 9 до 20 часов, на территории села Красносельское, будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы. В ходе проведения учебных мероприятий будут слышны звуки выстрелов и взрывов" - сказа в сообщении.
Силовики проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. В этой связи движение автотранспорта ограничат, не исключено временное перекрытие проезда по ряду улиц в Красносельском. Также будет проводиться учебная эвакуация населения, предупредил Дудинов.
Жителей района просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
1 ноября на территории населенного пункта Малореченское под Алштой также проводили масштабные учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы и эвакуацией населения. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года бессрочно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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КрымНовости КрымаУченияБезопасность Республики Крым и СевастополяБезопасностьАнтитеррорЧерноморский районАлександр Дудинов
 
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