https://crimea.ria.ru/20241118/v-chernomorskom-rayone-kryma-perekroyut-dorogu-i-evakuiruyut-lyudey-1141935054.html

В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей

В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 18.11.2024

В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей

В селе Красносельское Черноморского района в рамках антитеррористических учений перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T11:31

2024-11-18T11:31

2024-11-18T11:31

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александр дудинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. В селе Красносельское Черноморского района в рамках антитеррористических учений перекроют дорогу и проведут тренировку по эвакуации людей. Об этом сообщает глава администрации Черноморского района Александр Дудинов. Силовики проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. В этой связи движение автотранспорта ограничат, не исключено временное перекрытие проезда по ряду улиц в Красносельском. Также будет проводиться учебная эвакуация населения, предупредил Дудинов.Жителей района просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.1 ноября на территории населенного пункта Малореченское под Алштой также проводили масштабные учебные антитеррористические мероприятия с применением средств имитации и холостой стрельбы и эвакуацией населения. Высокий ("желтый") уровень террористической опасности в Крыму введен в 5 февраля 2023 года бессрочно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Евпатории в пятницу пройдут учения по гражданской обороне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, учения, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, антитеррор, черноморский район, александр дудинов