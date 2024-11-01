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Под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей

Под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Под Алуштой перекроют дорогу и эвакуируют людей

В алуштинском селе Малореченское будут стрелять, перекроют дорогу на Судак и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Как сообщает... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T06:01

2024-11-01T06:01

2024-11-01T06:01

алушта

учения

антитеррор

безопасность республики крым и севастополя

ограничение движения

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости Крым. В алуштинском селе Малореченское будут стрелять, перекроют дорогу на Судак и эвакуируют население в рамках антитеррористических учений. Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на местный отдел полиции, учения проведут в пятницу.В рамках учений правоохранители будут тренироваться ликвидировать угрозы теракта. В этой связи на участке дороги Алушта-Судак-Феодосия и по ряду улиц села Малореченское перекроют движение.Также будет проводиться учебная эвакуация населения. Жителей просят соблюдать спокойствие и выполнять требования представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаПопытки будут: в Госдуме оценили шансы десанта ВСУ высадиться в КрымуБлокпост на дороге и досмотр: как в Крыму проходят учения по антитеррору

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алушта, учения, антитеррор, безопасность республики крым и севастополя, ограничение движения, новости крыма, крым