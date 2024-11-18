https://crimea.ria.ru/20241118/frg-peredast-kievu-bespilotniki-helsing-chto-izvestno-o-mini-taurus-1141936102.html

ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"

ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus" - РИА Новости Крым, 18.11.2024

ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"

В декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, способные преодолевать средства радиоэлектронной... РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T12:20

2024-11-18T12:20

2024-11-18T12:20

беспилотник helsing

беспилотник (бпла, дрон)

украина

германия

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, способные преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.По данным издания, Берлин передаст Киеву четыре тысячи таких дронов, получивших название "мини-Taurus", по аналогии с крылатыми ракетами Taurus.В Бундесвере рассчитывают, что с помощью этих беспилотников ВСУ смогут поражать командные пункты Вооруженных сил России, а также атаковать логистические коммуникации российской армии.Беспилотники Helsing - в чем особенностьБеспилотники Helsing производит одноименная немецкая компания, основанная в 2021 году и занимающаяся оборонным искусственным интеллектом.Дальность полета этих дронов в четыре раза выше, чем у обычных беспилотников, имеющихся в распоряжении ВСУ. Боезапас, который несет на себе один Helsing, способен уничтожить танк или блиндаж.Благодаря искусственному интеллекту эти дроны сами "осматривают" местность и на основании множества показателей распознают, где находятся. Тем самым существенно облегчается работа оператора.Когда обнаружена цель и оператор указывает на нее, дрон практически летит в нее самостоятельно. Беспилотник может поразить ее даже в том случае, если нарушена связь и управление. Процент поражения целей у этих БПЛА значительно выше, чем у обычных беспилотников, а стоимость – ниже аналогов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция передаст Украине истребители MirageРакеты "Таурус": основные характеристики и дальность полетаЛидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу – Медведев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник helsing, беспилотник (бпла, дрон), украина, германия, поставки западного оружия украине, новости, в мире