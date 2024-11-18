https://crimea.ria.ru/20241118/frg-peredast-kievu-bespilotniki-helsing-chto-izvestno-o-mini-taurus-1141936102.html
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus" - РИА Новости Крым, 18.11.2024
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"
В декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, способные преодолевать средства радиоэлектронной... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T12:20
2024-11-18T12:20
2024-11-18T12:20
беспилотник helsing
беспилотник (бпла, дрон)
украина
германия
поставки западного оружия украине
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, способные преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.По данным издания, Берлин передаст Киеву четыре тысячи таких дронов, получивших название "мини-Taurus", по аналогии с крылатыми ракетами Taurus.В Бундесвере рассчитывают, что с помощью этих беспилотников ВСУ смогут поражать командные пункты Вооруженных сил России, а также атаковать логистические коммуникации российской армии.Беспилотники Helsing - в чем особенностьБеспилотники Helsing производит одноименная немецкая компания, основанная в 2021 году и занимающаяся оборонным искусственным интеллектом.Дальность полета этих дронов в четыре раза выше, чем у обычных беспилотников, имеющихся в распоряжении ВСУ. Боезапас, который несет на себе один Helsing, способен уничтожить танк или блиндаж.Благодаря искусственному интеллекту эти дроны сами "осматривают" местность и на основании множества показателей распознают, где находятся. Тем самым существенно облегчается работа оператора.Когда обнаружена цель и оператор указывает на нее, дрон практически летит в нее самостоятельно. Беспилотник может поразить ее даже в том случае, если нарушена связь и управление. Процент поражения целей у этих БПЛА значительно выше, чем у обычных беспилотников, а стоимость – ниже аналогов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция передаст Украине истребители MirageРакеты "Таурус": основные характеристики и дальность полетаЛидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу – Медведев
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беспилотник helsing, беспилотник (бпла, дрон), украина, германия, поставки западного оружия украине, новости, в мире
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"
Германия передаст Украине 4 тысячи способных преодолевать РЭБ ударных дронов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, способные преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Берлин передаст Киеву четыре тысячи таких дронов, получивших название "мини-Taurus", по аналогии с крылатыми ракетами Taurus.
Сообщается, что Украина будет получать в месяц по несколько сотен этих беспилотников. Контракт на передачу дронов с министерством обороны Украины был подписан в сентябре.
В Бундесвере рассчитывают, что с помощью этих беспилотников ВСУ смогут поражать командные пункты Вооруженных сил России, а также атаковать логистические коммуникации российской армии.
Беспилотники Helsing - в чем особенность
Беспилотники Helsing производит одноименная немецкая компания, основанная в 2021 году и занимающаяся оборонным искусственным интеллектом.
Дальность полета этих дронов в четыре раза выше, чем у обычных беспилотников, имеющихся в распоряжении ВСУ. Боезапас, который несет на себе один Helsing, способен уничтожить танк или блиндаж.
Благодаря искусственному интеллекту эти дроны сами "осматривают" местность и на основании множества показателей распознают, где находятся. Тем самым существенно облегчается работа оператора.
Когда обнаружена цель и оператор указывает на нее, дрон практически летит в нее самостоятельно. Беспилотник может поразить ее даже в том случае, если нарушена связь и управление. Процент поражения целей у этих БПЛА значительно выше, чем у обычных беспилотников, а стоимость – ниже аналогов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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