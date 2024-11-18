Рейтинг@Mail.ru
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus" - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241118/frg-peredast-kievu-bespilotniki-helsing-chto-izvestno-o-mini-taurus-1141936102.html
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus" - РИА Новости Крым, 18.11.2024
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"
В декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, способные преодолевать средства радиоэлектронной... РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T12:20
2024-11-18T12:20
беспилотник helsing
беспилотник (бпла, дрон)
украина
германия
поставки западного оружия украине
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/08/1121973386_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9b25ea7d8ee902369ff799fc2f74737a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, способные преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.По данным издания, Берлин передаст Киеву четыре тысячи таких дронов, получивших название "мини-Taurus", по аналогии с крылатыми ракетами Taurus.В Бундесвере рассчитывают, что с помощью этих беспилотников ВСУ смогут поражать командные пункты Вооруженных сил России, а также атаковать логистические коммуникации российской армии.Беспилотники Helsing - в чем особенностьБеспилотники Helsing производит одноименная немецкая компания, основанная в 2021 году и занимающаяся оборонным искусственным интеллектом.Дальность полета этих дронов в четыре раза выше, чем у обычных беспилотников, имеющихся в распоряжении ВСУ. Боезапас, который несет на себе один Helsing, способен уничтожить танк или блиндаж.Благодаря искусственному интеллекту эти дроны сами "осматривают" местность и на основании множества показателей распознают, где находятся. Тем самым существенно облегчается работа оператора.Когда обнаружена цель и оператор указывает на нее, дрон практически летит в нее самостоятельно. Беспилотник может поразить ее даже в том случае, если нарушена связь и управление. Процент поражения целей у этих БПЛА значительно выше, чем у обычных беспилотников, а стоимость – ниже аналогов.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Франция передаст Украине истребители MirageРакеты "Таурус": основные характеристики и дальность полетаЛидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу – Медведев
украина
германия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/08/1121973386_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0a9eb03b4c39b5e4da42de2885361f8c.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
беспилотник helsing, беспилотник (бпла, дрон), украина, германия, поставки западного оружия украине, новости, в мире
ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"

Германия передаст Украине 4 тысячи способных преодолевать РЭБ ударных дронов

12:20 18.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В декабре Германия начнет поставлять на Украину ударные беспилотники Helsing с искусственным интеллектом, способные преодолевать средства радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, Берлин передаст Киеву четыре тысячи таких дронов, получивших название "мини-Taurus", по аналогии с крылатыми ракетами Taurus.
Сообщается, что Украина будет получать в месяц по несколько сотен этих беспилотников. Контракт на передачу дронов с министерством обороны Украины был подписан в сентябре.
В Бундесвере рассчитывают, что с помощью этих беспилотников ВСУ смогут поражать командные пункты Вооруженных сил России, а также атаковать логистические коммуникации российской армии.

Беспилотники Helsing - в чем особенность

Беспилотники Helsing производит одноименная немецкая компания, основанная в 2021 году и занимающаяся оборонным искусственным интеллектом.
Дальность полета этих дронов в четыре раза выше, чем у обычных беспилотников, имеющихся в распоряжении ВСУ. Боезапас, который несет на себе один Helsing, способен уничтожить танк или блиндаж.
Благодаря искусственному интеллекту эти дроны сами "осматривают" местность и на основании множества показателей распознают, где находятся. Тем самым существенно облегчается работа оператора.
Когда обнаружена цель и оператор указывает на нее, дрон практически летит в нее самостоятельно. Беспилотник может поразить ее даже в том случае, если нарушена связь и управление. Процент поражения целей у этих БПЛА значительно выше, чем у обычных беспилотников, а стоимость – ниже аналогов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Франция передаст Украине истребители Mirage
Ракеты "Таурус": основные характеристики и дальность полета
Лидеры ЕС хотят загнать конфликт с Россией в необратимую фазу – Медведев
 
Беспилотник HelsingБеспилотник (БПЛА, дрон)УкраинаГерманияПоставки западного оружия УкраинеНовостиВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:26В Севастополе водителей обвиняют в растрате казенного топлива на 1,6 млн
13:22Армия России освободила Новоалексеевку в ДНР
13:15"Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль
13:11Решение бить оружием НАТО по России было согласовано с Трампом – мнение
12:44Украине разрешили бить вглубь России – реакция Кремля
12:37В Крыму и Севастополе отмечен рост ОРВИ - в школах закрывают классы
12:20ФРГ передаст Киеву беспилотники Helsing: что известно о "мини-Taurus"
12:04В Крыму масштабная авария – обесточен город и села в трех районах
11:53Когда завершат благоустройство в центре Феодосии
11:44В Симферополе загорелась трансформаторная подстанция
11:35В Крым за здоровьем: как увеличить загрузку санаториев в межсезонье
11:31В Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей
11:22Три человека погибли и 15 пострадали в ДТП на дорогах Крыма
11:15Еще один город Крыма частично без света из-за аварии
11:13На борьбу с сахарным диабетом в 2024 году выделили еще 5,5 миллиардов
11:07"Мегафон" анонсировал отмену роуминга в Крыму и Севастополе
11:02Удары вглубь России - как это изменит ход спецоперации
10:35Безопасность Крыма: Аксенов и Фрадков обсудили вопросы взаимодействия
10:26Керчь частично обесточена из-за аварии
10:22В Крыму впервые пройдет большой Фестиваль сербской культуры
Лента новостейМолния