https://crimea.ria.ru/20241105/v-rossii-rastet-chislo-gospitalizatsiy-patsientov-s-koronavirusom-1141618342.html

В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом

В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом - РИА Новости Крым, 05.11.2024

В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом

Число госпитализаций в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России выросло на 14,1 процента за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T20:51

2024-11-05T20:51

2024-11-05T20:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Число госпитализаций в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России выросло на 14,1 процента за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.Ситуация с коронавирусом в странеПри этом уточняется, что показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,02 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%. Выздоровевших за неделю в стране 24 225 человек, что на 4,3 процента меньше, чем неделю назад. От последствий болезни за неделю умерли 70 человек.Ситуация с коронавирусом в Крыму и СевастополеПо информации оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшую неделю в Крыму выявлено 204 случая заболевания ковидом, госпитализированы 35 человек. Количество выздоровевших - 126, никто не умер.В Севастополе за неделю выявлено 170 случаев коронавируса, в больнице оказались девять человек, выздоровевших за неделю 149, умерших нет.Ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила, что крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. В минздраве Крыма прогнозировали сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ в холода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли миру новая пандемия коронавирусаПолиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в КрымуСитуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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