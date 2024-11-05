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В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом
В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом - РИА Новости Крым, 05.11.2024
В России растет число госпитализаций пациентов с коронавирусом
Число госпитализаций в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России выросло на 14,1 процента за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T20:51
2024-11-05T20:51
2024-11-05T20:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Число госпитализаций в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России выросло на 14,1 процента за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.Ситуация с коронавирусом в странеПри этом уточняется, что показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,02 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%. Выздоровевших за неделю в стране 24 225 человек, что на 4,3 процента меньше, чем неделю назад. От последствий болезни за неделю умерли 70 человек.Ситуация с коронавирусом в Крыму и СевастополеПо информации оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшую неделю в Крыму выявлено 204 случая заболевания ковидом, госпитализированы 35 человек. Количество выздоровевших - 126, никто не умер.В Севастополе за неделю выявлено 170 случаев коронавируса, в больнице оказались девять человек, выздоровевших за неделю 149, умерших нет.Ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила, что крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. В минздраве Крыма прогнозировали сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ в холода.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Грозит ли миру новая пандемия коронавирусаПолиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в КрымуСитуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора
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коронавирус, россия, распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Число госпитализаций в связи с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в России выросло на 14,1 процента за минувшую неделю. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
Ситуация с коронавирусом в стране
"С 28 октября по 3 ноября в стране госпитализированы 2533 человека. Количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующей неделей на 14,1%. Увеличение произошло в 45 субъектах, в том числе в 28 регионах увеличение более чем в среднем по России", - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что показатель заболеваемости за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,02 и вырос в сравнении с предыдущей неделей на 0,6%.
Выздоровевших за неделю в стране 24 225 человек, что на 4,3 процента меньше, чем неделю назад. От последствий болезни за неделю умерли 70 человек.
Ситуация с коронавирусом в Крыму и Севастополе
По информации оперштаба по борьбе с COVID-19, за минувшую неделю в Крыму выявлено 204 случая заболевания ковидом, госпитализированы 35 человек. Количество выздоровевших - 126, никто не умер.
В Севастополе за неделю выявлено 170 случаев коронавируса, в больнице оказались девять человек, выздоровевших за неделю 149, умерших нет.
Ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила
, что крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. В минздраве Крыма прогнозировали сложный сезон
по заболеваемости гриппом и ОРВИ в холода.
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