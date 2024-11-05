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Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора
Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора
Заболеваемость ОРВИ в Крыму за минувшую неделю пошла на спад, при этом на карантин были закрыты 24 группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T18:03
2024-11-05T18:03
роспотребнадзор
орви
грипп
севастополь
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
вакцинация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Крыму за минувшую неделю пошла на спад, при этом на карантин были закрыты 24 группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю.В Севастополе за этот же период заболели ОРВИ 2013 человек, уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей ниже на 21,4%, отметили в Роспотребнадзоре."На последней отчетной неделе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах. Так, в 14 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 24 группы", - уточняют в ведомстве.На полуострове ведется лабораторно вирусологический мониторинг, который показывает, что заболеваемость респираторными инфекциями связана с циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.При этом продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На текущий период в Крыму и Севастополе привились против этого заболевания уже 1 078 065 человек, в том числе 291 703 детей.Вакцина для профилактики гриппа имеется в наличии во всех севастопольских и крымских медучреждения, добавили в ведомстве.Ранее замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко сказала в пресс-центре "Россия сегодня", что всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииВ Крыму и Севастополе растет заболеваемость пневмониейКак защититься от пневмонии в Крыму
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роспотребнадзор, орви, грипп, севастополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация
Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора

В Крыму и в Севастополе снижается заболеваемость ОРВИ

18:03 05.11.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России
Сезонный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Крыму за минувшую неделю пошла на спад, при этом на карантин были закрыты 24 группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю.

"На последней отчетной неделе в Республике Крым заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями снизилась на 10,4%, зарегистрировано 7402 заболевших", - говорится в сообщении.

В Севастополе за этот же период заболели ОРВИ 2013 человек, уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей ниже на 21,4%, отметили в Роспотребнадзоре.
"На последней отчетной неделе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах. Так, в 14 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 24 группы", - уточняют в ведомстве.
На полуострове ведется лабораторно вирусологический мониторинг, который показывает, что заболеваемость респираторными инфекциями связана с циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.
При этом продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На текущий период в Крыму и Севастополе привились против этого заболевания уже 1 078 065 человек, в том числе 291 703 детей.
Вакцина для профилактики гриппа имеется в наличии во всех севастопольских и крымских медучреждения, добавили в ведомстве.
Ранее замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко сказала в пресс-центре "Россия сегодня", что всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РоспотребнадзорОРВИГриппСевастопольЗдоровьеЗдравоохранение в Крыму и СевастополеВакцинация
 
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