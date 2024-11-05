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Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора

Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Ситуация с ОРВИ в Крыму - данные Роспотребнадзора

Заболеваемость ОРВИ в Крыму за минувшую неделю пошла на спад, при этом на карантин были закрыты 24 группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T18:03

2024-11-05T18:03

2024-11-05T18:03

роспотребнадзор

орви

грипп

севастополь

здоровье

здравоохранение в крыму и севастополе

вакцинация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости Крым. Заболеваемость ОРВИ в Крыму за минувшую неделю пошла на спад, при этом на карантин были закрыты 24 группы в детских садах. Об этом сообщает Межрегиональное управление Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю.В Севастополе за этот же период заболели ОРВИ 2013 человек, уровень заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей ниже на 21,4%, отметили в Роспотребнадзоре."На последней отчетной неделе применялись меры по приостановлению образовательного процесса в отдельных группах. Так, в 14 дошкольных образовательных учреждениях были закрыты 24 группы", - уточняют в ведомстве.На полуострове ведется лабораторно вирусологический мониторинг, который показывает, что заболеваемость респираторными инфекциями связана с циркуляцией респираторных вирусов не гриппозной этиологии.При этом продолжается кампания по вакцинации населения против гриппа. На текущий период в Крыму и Севастополе привились против этого заболевания уже 1 078 065 человек, в том числе 291 703 детей.Вакцина для профилактики гриппа имеется в наличии во всех севастопольских и крымских медучреждения, добавили в ведомстве.Ранее замдиректора по научной работе НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева Дарья Даниленко сказала в пресс-центре "Россия сегодня", что всплеск заболеваемости гриппом в России ожидается ближе к зиме, но точное время начала сезонной эпидемии назвать пока сложно.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииВ Крыму и Севастополе растет заболеваемость пневмониейКак защититься от пневмонии в Крыму

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, орви, грипп, севастополь, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация