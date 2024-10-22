https://crimea.ria.ru/20241022/v-krymu-i-sevastopole-rastet-zabolevaemost-pnevmoniey-1141257427.html

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость пневмонией

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость пневмонией - РИА Новости Крым, 22.10.2024

В Крыму и Севастополе растет заболеваемость пневмонией

В Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости микоплазменной пневмонией, но очагов этого заболевания не выявлено. Об этом РИА Новости Крым рассказала... РИА Новости Крым, 22.10.2024

2024-10-22T11:47

2024-10-22T11:47

2024-10-22T11:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости Крым, Анна Карпенко. В Крыму и Севастополе отмечается рост заболеваемости микоплазменной пневмонией, но очагов этого заболевания не выявлено. Об этом РИА Новости Крым рассказала главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Виктория Гудзь.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю еженедельно собирается информация по случаям заболеваемости пневмонией и также еженедельно анализируется этиологический фактор, который вызывает это заболевание.Сотрудники Роспотребнадзора мониторят ситуацию в том числе по образовательным учреждениям. И при возникновении очагов, как это было в конце 2023 – начале 2024 года, обеспечивается весь комплекс противоэпидемических мероприятий, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции."На текущий период очагов по заболеваемости пневмонией в Крыму и Севастополе, в том числе в образовательных учреждениях не зарегистрировано", - подчеркнула специалист.При этом Виктория Гудзь обратила внимание, что сейчас идет сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. И, по ее словам, естественно, прогнозируется рост заболеваемости и внебольничными пневмониями."Основные меры профилактики: если вы заболели, нужно сразу обращаться к врачу, чтобы не допустить осложнения после ОРВИ – пневмонию", - подчеркнула представитель Роспотребнадзора.В декабре прошлого года рост заболеваемости микоплазменной инфекцией – атипичной легочной инфекцией – был зафиксирован в зарубежных странах, в том числе в Китае.Главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявлял, что микоплазменная пневмония не новая болезнь, и для ее лечения есть все необходимые ресурсы.Читайте также на РИА Новости Крым:Эпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина КрымаВ Крыму ждут сложный сезон по заболеваемости гриппом и ОРВИ

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