https://crimea.ria.ru/20241014/grozit-li-miru-novaya-pandemiya-koronavirusa-1141067548.html

Грозит ли миру новая пандемия коронавируса

Грозит ли миру новая пандемия коронавируса - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Грозит ли миру новая пандемия коронавируса

Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит, поскольку для этого должен появиться новый вид вируса. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T12:55

2024-10-14T12:55

2024-10-14T12:57

коронавирус

распространение коронавируса в рф

геннадий онищенко

здравоохранение в россии

здоровье

пандемия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит, поскольку для этого должен появиться новый вид вируса. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, все производные штамма "омикрон", которые циркулируют сегодня, уже не приведут к пандемическому распространению.Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом ранее заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуCOVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаяхРоспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в РоссииНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус, распространение коронавируса в рф, геннадий онищенко, здравоохранение в россии, здоровье, пандемия