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Грозит ли миру новая пандемия коронавируса - РИА Новости Крым, 14.10.2024
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Грозит ли миру новая пандемия коронавируса
Грозит ли миру новая пандемия коронавируса - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Грозит ли миру новая пандемия коронавируса
Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит, поскольку для этого должен появиться новый вид вируса. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T12:55
2024-10-14T12:57
коронавирус
распространение коронавируса в рф
геннадий онищенко
здравоохранение в россии
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит, поскольку для этого должен появиться новый вид вируса. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, все производные штамма "омикрон", которые циркулируют сегодня, уже не приведут к пандемическому распространению.Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом ранее заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуCOVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаяхРоспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в РоссииНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, геннадий онищенко, здравоохранение в россии, здоровье, пандемия
Грозит ли миру новая пандемия коронавируса

Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит - академик Онищенко

12:55 14.10.2024 (обновлено: 12:57 14.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7
Лечение больных с COVID-19 в Симферопольской клинической больнице №7 - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит, поскольку для этого должен появиться новый вид вируса. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".

"В этом сезоне мы пандемии никакой не ожидаем, потому что для того, чтобы пришла новая пандемия, нужен новый вирус коронавируса. Потому что все это вариации вот того изначального первородного вируса, который вошел в 2019 году, в Ухане, в Соединенных Штатах он сначала себя проявил, а потом начал распространяться на всю популяцию", - сказал Онищенко.

По его словам, все производные штамма "омикрон", которые циркулируют сегодня, уже не приведут к пандемическому распространению.
Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом ранее заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.
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КоронавирусРаспространение коронавируса в РФГеннадий ОнищенкоЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеПандемия
 
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