https://crimea.ria.ru/20241014/grozit-li-miru-novaya-pandemiya-koronavirusa-1141067548.html
Грозит ли миру новая пандемия коронавируса
Грозит ли миру новая пандемия коронавируса - РИА Новости Крым, 14.10.2024
Грозит ли миру новая пандемия коронавируса
Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит, поскольку для этого должен появиться новый вид вируса. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента... РИА Новости Крым, 14.10.2024
2024-10-14T12:55
2024-10-14T12:55
2024-10-14T12:57
коронавирус
распространение коронавируса в рф
геннадий онищенко
здравоохранение в россии
здоровье
пандемия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 окт - РИА Новости Крым. Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит, поскольку для этого должен появиться новый вид вируса. Об этом заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко на пресс-конференции на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня".По его словам, все производные штамма "омикрон", которые циркулируют сегодня, уже не приведут к пандемическому распространению.Крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой. Об этом ранее заявила председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразуCOVID-19 наступает: в Крыму рассказали о новых случаяхРоспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в РоссииНовая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус, распространение коронавируса в рф, геннадий онищенко, здравоохранение в россии, здоровье, пандемия
Грозит ли миру новая пандемия коронавируса
Новая пандемия коронавируса в этом сезоне не грозит - академик Онищенко
12:55 14.10.2024 (обновлено: 12:57 14.10.2024)