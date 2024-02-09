https://crimea.ria.ru/20240209/bili-i-vymogali-dengi-v-krymu-zaderzhany-podozrevaemye-v-pokhischenii-1134833652.html

Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении

Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении

В Симферополе четверо молодых людей задержаны по подозрению в похищении 17-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T18:41

2024-02-09T18:41

2024-02-09T18:41

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе четверо молодых людей задержаны по подозрению в похищении 17-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел накануне в районе торгового центра на улице Гагарина. Подельники приняли юношу за наркоторговца, затолкали в машину и требовали достать дозу, рассказали в ведомстве.Вскоре студенту позволили позвонить брату, который пообещал подвезти деньги в указанное место. Там подельников уже ждали полицейские."Молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет вменяется похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений", – продолжили в ведомстве.В настоящее время с задержанными работают следователи, их проверяют на причастность к иным преступлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму троих сторонников АУЕ* будут судить за похищение и рэкетЗадержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военныеВ Донецке женщина похитила подростка

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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