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Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении
Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении
В Симферополе четверо молодых людей задержаны по подозрению в похищении 17-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и... РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T18:41
2024-02-09T18:41
симферополь
новости крыма
происшествия
крымский следком
вымогательство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе четверо молодых людей задержаны по подозрению в похищении 17-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Инцидент произошел накануне в районе торгового центра на улице Гагарина. Подельники приняли юношу за наркоторговца, затолкали в машину и требовали достать дозу, рассказали в ведомстве.Вскоре студенту позволили позвонить брату, который пообещал подвезти деньги в указанное место. Там подельников уже ждали полицейские."Молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет вменяется похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений", – продолжили в ведомстве.В настоящее время с задержанными работают следователи, их проверяют на причастность к иным преступлениям.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму троих сторонников АУЕ* будут судить за похищение и рэкетЗадержаны участники банды из 90-х: в ее составе полицейские и военныеВ Донецке женщина похитила подростка
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4.7
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симферополь, новости крыма, происшествия, крымский следком, вымогательство
Били и вымогали деньги: в Крыму задержаны подозреваемые в похищении

В Крыму задержаны подозреваемые в похищении человека

18:41 09.02.2024
 
© Следком Крыма и СевастополяВ Крыму задержали четырех похитителей студента
В Крыму задержали четырех похитителей студента
© Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. В Симферополе четверо молодых людей задержаны по подозрению в похищении 17-летнего местного жителя. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Инцидент произошел накануне в районе торгового центра на улице Гагарина. Подельники приняли юношу за наркоторговца, затолкали в машину и требовали достать дозу, рассказали в ведомстве.
"Когда же юноша объяснил, что они ошиблись, те поставили его на счетчик. Пока сообщники возили парня по городу, угрожая пистолетом, сумма выросла с 15 до 50 тысяч рублей", – сказано в сообщении.
Вскоре студенту позволили позвонить брату, который пообещал подвезти деньги в указанное место. Там подельников уже ждали полицейские.
"Молодым людям в возрасте от 18 до 25 лет вменяется похищение группой лиц по предварительному сговору с применением насилия из корыстных побуждений", – продолжили в ведомстве.
В настоящее время с задержанными работают следователи, их проверяют на причастность к иным преступлениям.
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СимферопольНовости КрымаПроисшествияКрымский СледкомВымогательство
 
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