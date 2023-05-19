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В Донецке женщина похитила подростка - РИА Новости Крым, 19.05.2023
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В Донецке женщина похитила подростка
В Донецке женщина похитила подростка - РИА Новости Крым, 19.05.2023
В Донецке женщина похитила подростка
В Донецкой Народной Республике за похищение 14-летнего ребенка предъявлено обвинение местной жительнице. Как сообщает пресс-служба СК России по ДНР, уголовное... РИА Новости Крым, 19.05.2023
2023-05-19T13:04
2023-05-19T13:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике за похищение 14-летнего ребенка предъявлено обвинение местной жительнице. Как сообщает пресс-служба СК России по ДНР, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека.Отмечается, что ребенок был похищен прямо во время прогулки на одной из городских остановок.Похитительница была задержана при попытке вывезти несовершеннолетнего за пределы республики. По ходатайству следственных органов ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине уже предъявлено обвинение. Ведется следствие.Чтобы обезопасить своих детей, следует объяснять им, как вести себя с посторонними людьми. Эксперты отряда "Лиза Алерт" советуют ограничить и четко обозначить ребенку круг лиц, которым можно доверять. Он должен уметь отказать не только взрослому, но и другим незнакомым детям, если они пытаются его куда-то увести.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеСвои и чужие: как обезопасить ребенка на улицеТребовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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донецк, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, ск россии по днр, общество, новости, дети, закон и право
В Донецке женщина похитила подростка

В Донецке женщина похитила и обманом пыталась вывезти в Москву 14-летнего подростка

13:04 19.05.2023 (обновлено: 13:05 19.05.2023)
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюЖенщина в наручниках
Женщина в наручниках
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике за похищение 14-летнего ребенка предъявлено обвинение местной жительнице. Как сообщает пресс-служба СК России по ДНР, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека.
Отмечается, что ребенок был похищен прямо во время прогулки на одной из городских остановок.
"По данным следствия, местная жительница, находясь в обеденное время на одной из остановок в городе Донецке, познакомилась с несовершеннолетним и путем обмана, под предлогом дальнейшего трудоустройства подростка в Москве, забрала его паспорт и похитила ребенка", - указано в сообщении.
Похитительница была задержана при попытке вывезти несовершеннолетнего за пределы республики. По ходатайству следственных органов ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине уже предъявлено обвинение. Ведется следствие.
Чтобы обезопасить своих детей, следует объяснять им, как вести себя с посторонними людьми. Эксперты отряда "Лиза Алерт" советуют ограничить и четко обозначить ребенку круг лиц, которым можно доверять. Он должен уметь отказать не только взрослому, но и другим незнакомым детям, если они пытаются его куда-то увести.
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