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В Донецке женщина похитила подростка

В Донецке женщина похитила подростка - РИА Новости Крым, 19.05.2023

В Донецке женщина похитила подростка

В Донецкой Народной Республике за похищение 14-летнего ребенка предъявлено обвинение местной жительнице. Как сообщает пресс-служба СК России по ДНР, уголовное... РИА Новости Крым, 19.05.2023

2023-05-19T13:04

2023-05-19T13:04

2023-05-19T13:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая – РИА Новости Крым. В Донецкой Народной Республике за похищение 14-летнего ребенка предъявлено обвинение местной жительнице. Как сообщает пресс-служба СК России по ДНР, уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 126 УК РФ – похищение человека.Отмечается, что ребенок был похищен прямо во время прогулки на одной из городских остановок.Похитительница была задержана при попытке вывезти несовершеннолетнего за пределы республики. По ходатайству следственных органов ей была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, женщине уже предъявлено обвинение. Ведется следствие.Чтобы обезопасить своих детей, следует объяснять им, как вести себя с посторонними людьми. Эксперты отряда "Лиза Алерт" советуют ограничить и четко обозначить ребенку круг лиц, которым можно доверять. Он должен уметь отказать не только взрослому, но и другим незнакомым детям, если они пытаются его куда-то увести.Читайте также на РИА Новости Крым:Боевики ВСУ похищают мужчин на оккупированной Киевом ХерсонщинеСвои и чужие: как обезопасить ребенка на улицеТребовали 300 тысяч и угрожали расправой – в Крыму задержали вымогателей

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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