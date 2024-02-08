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В Крыму троих сторонников АУЕ* будут судить за похищение и рэкет

В Крыму троих сторонников АУЕ* будут судить за похищение и рэкет - РИА Новости Крым, 08.02.2024

В Крыму троих сторонников АУЕ* будут судить за похищение и рэкет

В Крыму сторонники запрещенной в России криминальной субкультуры АУЕ ("Арестантское уголовное единство)* предстанут перед судом по обвинению в совершении ряда... РИА Новости Крым, 08.02.2024

2024-02-08T18:39

2024-02-08T18:39

2024-02-08T18:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сторонники запрещенной в России криминальной субкультуры АУЕ ("Арестантское уголовное единство)* предстанут перед судом по обвинению в совершении ряда преступлений, в том числе похищении и избиении человека, вымогательствах и экстремизме. Об этом сообщает главное следственное управление Следственного комитета РФ по региону.По данным ведомства, в 2020 году 30-летний мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, организовал ячейку АУЕ*.К участию в ней он привлек 21-летнего и 24-летнего знакомых, с которыми они запугивали сельчан, вымогали деньги, собирали "общак" для поддержки заключенных, пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений, ненависть, насилие в отношении стражей порядка.Кроме того, участники преступной группы похитили 23-летнего молодого человека. Поняв, что ценных вещей и денег у него нет, сообщники избили его палками, погрузили в багажник автомобиля и возили по Нахимовскому району Севастополя, однако парню удалось сбежать. После подельники вымогали у двух местных жителей крупные денежные суммы в размере 600 и 500 тысяч рублей, а у 16-летнего юноши – 11 тысяч рублей, которые в дальнейшем подросток передал им.Также организатор группы предоставлял свою квартиру в качестве наркопритона.Преступную деятельность экстремистов выявили и пресекли сотрудники УФСБ по региону и МВД. В ходе обысков обнаружены и изъяты патроны к огнестрельному оружию, телефоны с тематикой АУЕ* и другие предметы, указывающие на причастность задержанных к арестантской субкультуре.Организатор и еще один активный член группы находятся под стражей. Уголовное дело направлено в суд.Читайте также на РИА Новости Крым:Казнить нельзя помиловать: откровения судей о том, как судить детейСледком расследует преступную деятельность сторонников АУЕ* в КрымуВ Крыму задержали двоих сторонников АУЕ* за похищение человека*экстремистская организация, запрещенная в Российской Федерации

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, пограничная служба фсб, мвд по республике крым, новости крыма, происшествия, суд, крым