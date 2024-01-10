https://crimea.ria.ru/20240110/iskali-sneg-i-ne-nashli-kak-krymchane-vstrechali-novyy-god---videoopros-1134091392.html
Искали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос
Искали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Искали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос
Корреспонденты РИА Новости Крым поинтересовались у симферопольцев, как они встретили Новый год, легко ли получилось у них включиться в рабочий график после... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T20:48
2024-01-10T20:48
2024-01-10T20:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Корреспонденты РИА Новости Крым поинтересовались у симферопольцев, как они встретили Новый год, легко ли получилось у них включиться в рабочий график после недели каникул и будут ли отмечать Старый Новый год.О том, как крымчане пережили неделю праздников и удалось ли им отыскать снег в новогоднюю ночь, смотрите в нашем видео.Читайте также на РИА Новости Крым:За что в России любят Старый Новый год и как его отметить – культуролог"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее деревоПохмельный синдром: как восстановить здоровье
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РИА Новости Крым
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Искали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос
Как крымчане встретили 2024-й и что планируют на Старый Новый год - видеоопрос