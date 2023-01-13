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За что в России любят Старый Новый год и как его отметить – культуролог

За что в России любят Старый Новый год и как его отметить – культуролог - РИА Новости Крым, 13.01.2023

За что в России любят Старый Новый год и как его отметить – культуролог

Новый год в России традиционно отмечают долго и весело, и хотя длинные каникулы окончены, праздничное настроение многих россиян все еще не покидает, ведь в ночь РИА Новости Крым, 13.01.2023

2023-01-13T21:14

2023-01-13T21:14

2023-01-13T21:14

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новый год 2023

праздники и памятные даты

кфу (крымский федеральный университет)

андрей синичкин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новый год в России традиционно отмечают долго и весело, и хотя длинные каникулы окончены, праздничное настроение многих россиян все еще не покидает, ведь в ночь с 13 на 14 января вся страна еще раз встретит Новый год, на этот раз — Старый. О том, как в стране закрепилась традиция отмечать праздник с таким противоречивым названием, РИА Новости Крым рассказал доцент кафедры культурологии и социокультурных дисциплин КФУ Андрей Синичкин.Культурная самоидентификацияВ феврале 1918 году новое правительство решило поменять календарь. Российская Империя жила по юлианскому, Европа — по григорианскому. Последний внедрили и в большевистской России. Так произошел "скачок во времени" сразу на 13 дней: первое февраля внезапно стало четырнадцатым, а дальше россияне придумали дважды отмечать Новый год — по новому и старому стилям. Традиция прижилась. По мнению культуролога Синичкина, это закономерно — так мы культурно самоидентифицируемся:"Это психологический прием любой культурной самоидентификации народа. Любой народ противопоставляет себя другим. Например, возьмем период рождения всех авраамических религий: иудейской, христианской, исламской. Несмотря на то, что все народы жили в одном пространстве, у христиан главный день — воскресенье, у иудеев — суббота, у мусульман — пятница. Противопоставление себя другим – нормальная черта культурной идентификации", — убежден специалист.Старый Новый год не для всех: празднуют ли его за рубежом >>Кроме того, географическое положение России — на стыке западной и восточной цивилизаций — определяет особенный тип мышления ее жителей: россияне одновременно консервативны, но при этом не боятся перемен. Эта противоречивость отлично согласуется с традицией дважды встречать Новый год — "не отпускать старое, приняв новое"."Ну и еще это дополнительный праздник, которые так приятны русской душе", - улыбается Синичкин.Староновогодние традиции"К сожалению, традиции, существовавшие еще 30-40 лет назад, и распространявшиеся в основном через более патриархальную сельскую культуру, сейчас практически ушли в прошлое", — констатирует культуролог.Главная из них — щедрование, когда ряженые ходили по домам, исполняли песни-благопожелания и получали за это вознаграждение в виде угощений: Советы и приметы: когда и как выносить новогоднюю елку >>Кроме того, в канун Старого Нового года наши прабабушки и прадедушки избавлялись от всевозможного хлама. На подворьях сжигали "рухлядь" — старые, поломанные вещи, которые больше не нужны в хозяйстве. В некоторых случаях все это просто выкидывали."Все это народные традиции, где переплетаются язычество и православие. Во второй половине XX века Старый Новый год стал более светским праздником. Теперь это просто повод еще раз подвести итоги, провести работу над ошибками и просто собраться за одним столом с близкими людьми", — констатирует Андрей Синичкин.Читайте также на РИА Новости Крым:"В избу – ядро, в семью – добро": история и обычаи Старого Нового годаЕще один шанс: как не упустить удачу на Старый Новый годНаш ласковый и нежный зверь: какими были годы Кролика в прошлом?

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

россия, общество, культура, новый год 2023, праздники и памятные даты, кфу (крымский федеральный университет), андрей синичкин, авторы