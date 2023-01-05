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Советы и приметы: когда и как выносить новогоднюю елку
Советы и приметы: когда и как выносить новогоднюю елку - РИА Новости Крым, 05.01.2023
Советы и приметы: когда и как выносить новогоднюю елку
Споры о том, когда пора выносить елку, порой приводят к нешуточным баталиям между домашними. Одни убеждены, что новогоднее дерево следует убрать сразу же после... РИА Новости Крым, 05.01.2023
2023-01-05T19:33
2023-01-05T19:33
2023-01-05T19:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Споры о том, когда пора выносить елку, порой приводят к нешуточным баталиям между домашними. Одни убеждены, что новогоднее дерево следует убрать сразу же после праздника, другие выносят из дома зеленую (часто уже желтую) красавицу ближе к 8 марта. На самом деле единых правил на этот счет не существует, однако есть рекомендации, которыми с РИА Новости Крым поделилась исследователь народных практик Вероника Белозерова.Если же семи дней вам недостаточно, чтобы насладиться нарядным видом новогодней елочки, оставьте ее в квартире еще на несколько дней, но обязательно выносите, пока она не осыпалась и не пожелтела."Потому что любое увядание в доме несет плохую энергетику. Кроме того, раздевая елку, ее нужно поблагодарить, и лучше не выкидывать на свалку - нельзя выкидывать на свалку то, что приносило радость, это тоже уводит удачу из дома. Лучше отнесите дерево в специальный пункт", - советует собеседница агентства.Кроме того она рекомендует фиксировать неожиданные события каждого дня, начиная с 7 января и до 18-го включительно."Например, 7 числа опоздала на автобус, 8-го - бабушка разбила чашку, 9 числа нагрянули гости. Такие вещи нужно записывать. Потому что 7-е число отвечает за январь, 8-е - за февраль, 9-е - за март и так далее. 18-е получается декабрь. Это знаки и приметы, что будет в каждом из месяцев. Однако я предлагаю заранее настраиваться, что знаки только добрые, а приметы - на удачу. Все к добру", - говорит Белозерова.Читайте также на РИА Новости Крым:Елки в подземельях: как встречали Новый год в военном Крыму и СевастополеВ Роспотребнадзоре указали на правила уборки кухни после праздниковГлавный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчане
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Галина Оленева
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
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общество, совет эксперта, новый год 2023, вероника белозерова, крым, новости крыма
Советы и приметы: когда и как выносить новогоднюю елку
Исследователь народных практик Белозерова объяснила, когда пора выносить елку
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Споры о том, когда пора выносить елку, порой приводят к нешуточным баталиям между домашними. Одни убеждены, что новогоднее дерево следует убрать сразу же после праздника, другие выносят из дома зеленую (часто уже желтую) красавицу ближе к 8 марта. На самом деле единых правил на этот счет не существует, однако есть рекомендации, которыми с РИА Новости Крым
поделилась исследователь народных практик Вероника Белозерова.
"Лучше, если елка стоит в доме три дня, а в крайнем случае - до Рождества. Потому что период с 7 по 19 января - это двенадцать святых дней и ночей, каждый из которых посвящен отдельному святому. Елка же - языческий символ. Не нужно смешивать эти вещи", - убеждена Белозерова.
Если же семи дней вам недостаточно, чтобы насладиться нарядным видом новогодней елочки, оставьте ее в квартире еще на несколько дней, но обязательно выносите, пока она не осыпалась и не пожелтела.
"Потому что любое увядание в доме несет плохую энергетику. Кроме того, раздевая елку, ее нужно поблагодарить, и лучше не выкидывать на свалку - нельзя выкидывать на свалку то, что приносило радость, это тоже уводит удачу из дома. Лучше отнесите дерево в специальный пункт", - советует собеседница агентства.
Кроме того она рекомендует фиксировать неожиданные события каждого дня, начиная с 7 января и до 18-го включительно.
"Например, 7 числа опоздала на автобус, 8-го - бабушка разбила чашку, 9 числа нагрянули гости. Такие вещи нужно записывать. Потому что 7-е число отвечает за январь, 8-е - за февраль, 9-е - за март и так далее. 18-е получается декабрь. Это знаки и приметы, что будет в каждом из месяцев. Однако я предлагаю заранее настраиваться, что знаки только добрые, а приметы - на удачу. Все к добру", - говорит Белозерова.
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