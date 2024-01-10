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"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево
"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 10.01.2024
"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево
Двадцать пунктов приема новогодних деревьев заработают в Симферополе на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T08:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Двадцать пунктов приема новогодних деревьев заработают в Симферополе на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Сдать сосну, ель или пихту на переработку можно по улицам Маршала Жукова, 15, Героев Сталинграда, 3, Лермонтова, 16, Кечкеметской, 198, Киевской, 123, Киевской, 127, Киевской, 7-В, 60 лет Октября, 18, Ульянова,1-А, Балаклавской, 67-А, на пересечениях улицы Павленко и бульвара Ленина, улиц Беспалова и Радищева, по проспекту Победы, 95, бульвару Франко, 6-В, в парках Шевченко и Тренева, в сквере Мира, а также в микрорайоне Заводское на конечной остановке троллейбуса №10, по улице Кржижановского, 24 в поселке ГРЭС и на площадке у ТРК "Меганом".Из Симферополя деревья отправляются на эфиромасличный завод, из них получат эфирные масла, гидролаты, хвойный экстракт, сообщала ранее куратор акции "Елковорот" в Крыму Вероника Белякова.
https://crimea.ria.ru/20221217/sosnovaya-demografiya-pochemu-malo-krymskikh-khvoynykh-na-elochnykh-bazarakh-1125953692.html
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новый год 2024, новости крыма, симферополь, елковорот, общество
"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево

Два десятка "елкоприемников" заработают в Симферополе

08:05 10.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕлочный базар
Елочный базар - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Двадцать пунктов приема новогодних деревьев заработают в Симферополе на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.

"14, 21 и 28 января с 11 до 15 часов в Симферополе будет работать 20 точек приема хвойных деревьев", – сказано в сообщении столичной мэрии.

Сдать сосну, ель или пихту на переработку можно по улицам Маршала Жукова, 15, Героев Сталинграда, 3, Лермонтова, 16, Кечкеметской, 198, Киевской, 123, Киевской, 127, Киевской, 7-В, 60 лет Октября, 18, Ульянова,1-А, Балаклавской, 67-А, на пересечениях улицы Павленко и бульвара Ленина, улиц Беспалова и Радищева, по проспекту Победы, 95, бульвару Франко, 6-В, в парках Шевченко и Тренева, в сквере Мира, а также в микрорайоне Заводское на конечной остановке троллейбуса №10, по улице Кржижановского, 24 в поселке ГРЭС и на площадке у ТРК "Меганом".
Из Симферополя деревья отправляются на эфиромасличный завод, из них получат эфирные масла, гидролаты, хвойный экстракт, сообщала ранее куратор акции "Елковорот" в Крыму Вероника Белякова.
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