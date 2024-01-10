https://crimea.ria.ru/20240110/elkovorot-v-simferopole--kuda-otnesti-novogodnee-derevo-1134064760.html

"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево

"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево - РИА Новости Крым, 10.01.2024

"Елковорот" в Симферополе – куда отнести новогоднее дерево

Двадцать пунктов приема новогодних деревьев заработают в Симферополе на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы. РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T08:05

2024-01-10T08:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Двадцать пунктов приема новогодних деревьев заработают в Симферополе на этой неделе, сообщает пресс-служба администрации крымской столицы.Сдать сосну, ель или пихту на переработку можно по улицам Маршала Жукова, 15, Героев Сталинграда, 3, Лермонтова, 16, Кечкеметской, 198, Киевской, 123, Киевской, 127, Киевской, 7-В, 60 лет Октября, 18, Ульянова,1-А, Балаклавской, 67-А, на пересечениях улицы Павленко и бульвара Ленина, улиц Беспалова и Радищева, по проспекту Победы, 95, бульвару Франко, 6-В, в парках Шевченко и Тренева, в сквере Мира, а также в микрорайоне Заводское на конечной остановке троллейбуса №10, по улице Кржижановского, 24 в поселке ГРЭС и на площадке у ТРК "Меганом".Из Симферополя деревья отправляются на эфиромасличный завод, из них получат эфирные масла, гидролаты, хвойный экстракт, сообщала ранее куратор акции "Елковорот" в Крыму Вероника Белякова.

https://crimea.ria.ru/20221217/sosnovaya-demografiya-pochemu-malo-krymskikh-khvoynykh-na-elochnykh-bazarakh-1125953692.html

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новый год 2024, новости крыма, симферополь, елковорот, общество