https://crimea.ria.ru/20241111/v-simferopole-otmenyayut-massovye-meropriyatiya-na-novyy-god-1141768094.html

В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год

В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год - РИА Новости Крым, 11.11.2024

В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год

В Симферополе на Новый год не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T16:43

2024-11-11T16:43

2024-11-11T17:25

симферополь

михаил афанасьев

новости крыма

крым

новый год

новый год в крыму

администрация симферополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/0a/1121709063_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ab0bc5d292cd7f224e6557435ab91f7f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на Новый год не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн."Новый год будет с праздничным настроением. Заблаговременно наши жители и гости города будут знать о мероприятиях: где они пройдут и каком формате", – подчеркнул глава администрации Симферополя.Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели КрымаИскали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, крым, новый год, новый год в крыму, администрация симферополя