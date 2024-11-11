В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год
Новый год в Симферополе будут праздновать без масштабных массовых мероприятий
16:43 11.11.2024 (обновлено: 17:25 11.11.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодний Симферополь
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на Новый год не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.
"К сожалению, как и в прошлый Новый год, масштабных массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. Но вместе с тем наши самые маленькие жители без праздничных мероприятий не останутся, они будут организованы. Мы уже занимаемся этим вопросом. Будет подготовлена афиша – все будет опубликовано", – сказал мэр города.
По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн.
"Новый год будет с праздничным настроением. Заблаговременно наши жители и гости города будут знать о мероприятиях: где они пройдут и каком формате", – подчеркнул глава администрации Симферополя.
Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.
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