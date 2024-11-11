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В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год
В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год
В Симферополе на Новый год не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T16:43
2024-11-11T17:25
симферополь
михаил афанасьев
новости крыма
крым
новый год
новый год в крыму
администрация симферополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на Новый год не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн."Новый год будет с праздничным настроением. Заблаговременно наши жители и гости города будут знать о мероприятиях: где они пройдут и каком формате", – подчеркнул глава администрации Симферополя.Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагаютНовогодний отдых: что и почем предлагают малые отели КрымаИскали снег и не нашли: как крымчане встречали Новый год - видеоопрос
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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, крым, новый год, новый год в крыму, администрация симферополя
В Симферополе не будет массовых мероприятий на Новый год

Новый год в Симферополе будут праздновать без масштабных массовых мероприятий

16:43 11.11.2024 (обновлено: 17:25 11.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодний Симферополь
Новогодний Симферополь - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе на Новый год не будет массовых мероприятий, но праздничную атмосферу власти обещают создать. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации города Михаил Афанасьев.

"К сожалению, как и в прошлый Новый год, масштабных массовых мероприятий не будет из соображений безопасности. Но вместе с тем наши самые маленькие жители без праздничных мероприятий не останутся, они будут организованы. Мы уже занимаемся этим вопросом. Будет подготовлена афиша – все будет опубликовано", – сказал мэр города.

По словам Михаила Афанасьева, в запланированных новогодних мероприятиях возможно будет поучаствовать как лично, так и онлайн.
"Новый год будет с праздничным настроением. Заблаговременно наши жители и гости города будут знать о мероприятиях: где они пройдут и каком формате", – подчеркнул глава администрации Симферополя.
Ранее министр туризма Крыма Сергей Ганзий сообщил, что с 1 декабря в республике стартует акция "Новый год в Крыму как дома" для прибывающих на отдых и оздоровление. Будет большое количество локаций, отдельный сайт, где можно найти мероприятия, которые будут проходить в новогодние праздники.
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СимферопольМихаил АфанасьевНовости КрымаКрымНовый годНовый год в КрымуАдминистрация Симферополя
 
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