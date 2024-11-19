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В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба
В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба
В поселке Ильич Темрюкского района эвакуируют людей из-за найденной во время земляных работ бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T10:03
2024-11-19T10:03
2024-11-19T10:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Ильич Темрюкского района эвакуируют людей из-за найденной во время земляных работ бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Всего под эвакуацию попадает 1800 жителей. Для всех организованы пункты временного размещения, которые обеспечат всем необходимым.По информации оперштаба, обезвреживанием и ликвидацией взрывоопасного предмета будут заниматься специальные службы.Весь процесс, по поручению губернатора, координирует глава муниципалитета Федор Бабенков. Жители смогут вернуться в свои дома после завершения всех работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковатьВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической
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краснодарский край, новости, безопасность, эвакуация, кубань, общество
В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба
На Кубани эвакуируют людей из-за найденной бомбы времен Великой Отечественной войны
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Ильич Темрюкского района эвакуируют людей из-за найденной во время земляных работ бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"В целях безопасности жителей района приняли решение о временной эвакуации. Она начнется 19 ноября с 12.00. Сейчас в поселке идет подворовой обход - людей предупреждают об эвакуации. Занятия в садиках и школах поселка отменили", - говорится в сообщении.
Всего под эвакуацию попадает 1800 жителей. Для всех организованы пункты временного размещения, которые обеспечат всем необходимым.
По информации оперштаба, обезвреживанием и ликвидацией взрывоопасного предмета будут заниматься специальные службы.
Весь процесс, по поручению губернатора, координирует глава муниципалитета Федор Бабенков. Жители смогут вернуться в свои дома после завершения всех работ.
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