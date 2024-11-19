https://crimea.ria.ru/20241119/v-temryukskom-rayone-na-kubani-evakuiruyut-lyudey--naydena-bomba-1141961998.html

В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба

В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Темрюкском районе на Кубани эвакуируют людей – найдена бомба

В поселке Ильич Темрюкского района эвакуируют людей из-за найденной во время земляных работ бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T10:03

2024-11-19T10:03

2024-11-19T10:03

краснодарский край

новости

безопасность

эвакуация

кубань

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В поселке Ильич Темрюкского района эвакуируют людей из-за найденной во время земляных работ бомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.Всего под эвакуацию попадает 1800 жителей. Для всех организованы пункты временного размещения, которые обеспечат всем необходимым.По информации оперштаба, обезвреживанием и ликвидацией взрывоопасного предмета будут заниматься специальные службы.Весь процесс, по поручению губернатора, координирует глава муниципалитета Федор Бабенков. Жители смогут вернуться в свои дома после завершения всех работ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковатьВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической

краснодарский край

кубань

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, новости, безопасность, эвакуация, кубань, общество