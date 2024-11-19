https://crimea.ria.ru/20241119/rezhim-chs-vveden-na-kubani--1141966560.html
Режим ЧС введен на Кубани
Режим ЧС введен на Кубани - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Режим ЧС введен на Кубани
Режим ЧС в поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края введен в связи с найденной бомбой Великой Отечественной войны и эвакуацией жителей. Об этом... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T12:26
2024-11-19T12:26
2024-11-19T12:28
кубань
краснодарский край
режим чс
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федор бабенков
происшествия
эвакуация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Режим ЧС в поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края введен в связи с найденной бомбой Великой Отечественной войны и эвакуацией жителей. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков по итогам совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям.О найденной бомбе стало известно во вторник днем. В поселке начали подворовой обход, чтобы предупредить людей об эвакуации. Занятия в садиках и школах поселка отменили.Кроме того, по информации Бабенкова, решено организовать оцепление территории поселка. Будут дежурить бригады скорой помощи и пожарной службы."Все необходимые силы и средства переведены в режим повышенной готовности. В целях пресечения возможного разлета осколков оконного стекла рекомендуем накрыть окна с внутренней стороны покрывалами либо заклеить скотчем", - предупредил глава района.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковатьВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической
https://crimea.ria.ru/20231127/chto-oznachaet-rezhim-chs---spravka-1133120687.html
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кубань, краснодарский край, режим чс, новости, федор бабенков, происшествия, эвакуация
Режим ЧС введен на Кубани
Режим ЧС введен в поселке Темрюкского района на Кубани
12:26 19.11.2024 (обновлено: 12:28 19.11.2024)