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В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать
В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать
В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T09:17
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безопасность республики крым и севастополя
феодосия
новости крыма
игорь ткаченко
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко.Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.22 ноября в Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей.В пятницу учения по гражданской обороне проходили в Евпатории. Масштабные антитеррористические учения провели в конце октября в алуштинском селе Малореченское.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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безопасность республики крым и севастополя, феодосия, новости крыма, игорь ткаченко, крым, вооруженные силы россии
В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать

В Феодосии во вторник пройдут учебные стрельбы

09:17 19.11.2024 (обновлено: 09:21 19.11.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО
Работа летного и технического состава ударной авиации и поисково-спасательной службы в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко.
"Сегодня, 19 ноября, с 10:00 до 13:00 будут проводиться учебные стрельбы", - сообщил он в Telegram-канале.
Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.
22 ноября в Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей.
В пятницу учения по гражданской обороне проходили в Евпатории. Масштабные антитеррористические учения провели в конце октября в алуштинском селе Малореченское.
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Безопасность Республики Крым и СевастополяФеодосияНовости КрымаИгорь ТкаченкоКрымВооруженные силы России
 
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