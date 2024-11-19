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В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать
В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать
В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T09:17
2024-11-19T09:17
2024-11-19T09:21
безопасность республики крым и севастополя
феодосия
новости крыма
игорь ткаченко
крым
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко.Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.22 ноября в Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей.В пятницу учения по гражданской обороне проходили в Евпатории. Масштабные антитеррористические учения провели в конце октября в алуштинском селе Малореченское.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать
В Феодосии во вторник пройдут учебные стрельбы
09:17 19.11.2024 (обновлено: 09:21 19.11.2024)