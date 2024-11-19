https://crimea.ria.ru/20241119/feodosii-budut-strelyat---zhiteley-prosyat-ne-panikovat-1141960968.html

В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать

В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Феодосии будут стрелять - жителей просят не паниковать

В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T09:17

2024-11-19T09:17

2024-11-19T09:21

безопасность республики крым и севастополя

феодосия

новости крыма

игорь ткаченко

крым

вооруженные силы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Феодосии во вторник будет слышна стрельба. Об этом предупреждает глава администрации города Игорь Ткаченко.Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.В Крыму и Севастополе регулярно проходят учения в целях обеспечения безопасности. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. О плановых мероприятиях власти предупреждают граждан заранее.22 ноября в Черноморском районе Крыма перекроют дорогу и эвакуируют людей.В пятницу учения по гражданской обороне проходили в Евпатории. Масштабные антитеррористические учения провели в конце октября в алуштинском селе Малореченское.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района КрымаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияВ Крыму бессрочно ввели высокий уровень террористической опасности

феодосия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

безопасность республики крым и севастополя, феодосия, новости крыма, игорь ткаченко, крым, вооруженные силы россии