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В Симферополе пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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В Симферополе пройдут антитеррористические учения
В Симферополе пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Симферополе пройдут антитеррористические учения
В Симферополе 20 ноября в рамках антитеррористических учений проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T10:50
2024-11-19T10:53
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безопасность республики крым и севастополя
учения
администрация симферополя
антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе 20 ноября в рамках антитеррористических учений проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Жителей и гостей крымской столицы призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Феодосии во вторник проходят учебные стрельбы. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море
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симферополь, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, учения, администрация симферополя, антитеррор
В Симферополе пройдут антитеррористические учения

Учения по ликвидации угрозы теракта пройдут в Симферополе

10:50 19.11.2024 (обновлено: 10:53 19.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе 20 ноября в рамках антитеррористических учений проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"20 ноября с 10:00 до 14:00 в районе детского сада №28 "Лужок" (ул. Юрия Лужкова, здание 1) будут проводиться учебные антитеррористические мероприятия. В рамках данного мероприятия будет проверена готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей крымской столицы призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.
В Феодосии во вторник проходят учебные стрельбы. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
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