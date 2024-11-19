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В Симферополе пройдут антитеррористические учения
В Симферополе пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Симферополе пройдут антитеррористические учения
В Симферополе 20 ноября в рамках антитеррористических учений проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T10:50
2024-11-19T10:50
2024-11-19T10:53
симферополь
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антитеррор
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе 20 ноября в рамках антитеррористических учений проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Жителей и гостей крымской столицы призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Феодосии во вторник проходят учебные стрельбы. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море
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В Симферополе пройдут антитеррористические учения
Учения по ликвидации угрозы теракта пройдут в Симферополе
10:50 19.11.2024 (обновлено: 10:53 19.11.2024)