https://crimea.ria.ru/20241119/v-simferopole-proydut-antiterroristicheskie-ucheniya-1141962774.html

В Симферополе пройдут антитеррористические учения

В Симферополе пройдут антитеррористические учения - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В Симферополе пройдут антитеррористические учения

В Симферополе 20 ноября в рамках антитеррористических учений проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T10:50

2024-11-19T10:50

2024-11-19T10:53

симферополь

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антитеррор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В Симферополе 20 ноября в рамках антитеррористических учений проверят готовность оперативных служб к ликвидации угрозы теракта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.Жителей и гостей крымской столицы призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям представителей экстренных служб, не допускать паники и пользоваться информацией из официальных источников.В Феодосии во вторник проходят учебные стрельбы. Жителей и гостей города попросили сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Диверсанты обречены: в Крыму отрабатывают перехват групп противникаВ Крыму увеличат число точек экстренного оповещенияОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском море

симферополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя, учения, администрация симферополя, антитеррор