https://crimea.ria.ru/20241119/dvizhenie-transporta-na-krymskom-mostu-vosstanovleno-v-oboikh-napravleniyakh-1141637831.html

На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей

На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей - РИА Новости Крым, 19.11.2024

На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей

На Крымскому мосту восстановлено движение легкового транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T13:24

2024-11-19T13:24

2024-11-19T13:34

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

крым

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тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту восстановлено движение легкового транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по переходу через Керченский пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовой транспорт направляется из порта Крым в порт Кавказ паромами. Также открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать его.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт