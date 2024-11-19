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На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей
На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей - РИА Новости Крым, 19.11.2024
На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей
На Крымскому мосту восстановлено движение легкового транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T13:24
2024-11-19T13:34
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту восстановлено движение легкового транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Движение по переходу через Керченский пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовой транспорт направляется из порта Крым в порт Кавказ паромами. Также открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать его.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
На Крымском мосту восстановлено движение только для легковых автомобилей

Крымский мост открыт для движения легкового транспорта в обоих направлениях

13:24 19.11.2024 (обновлено: 13:34 19.11.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымскому мосту восстановлено движение легкового транспорта в обоих направлениях. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.

"Движение легкового транспорта по Крымскому мосту в направлении Керчь – Тамань восстановлено. Проезд пассажирских автобусов в направлении Краснодарского края временно ограничен", – сказано в сообщении.

Движение по переходу через Керченский пролив открыто только для автомобилей массой до 3,5 тонны, а также для пассажирских автобусов. Грузовой транспорт направляется из порта Крым в порт Кавказ паромами. Также открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.
Крымский мост – стратегический объект, где в целях безопасности проводится обязательный досмотр. На полуострове действует желтый уровень террористической опасности. Время от времени Крымский мост закрывают целях безопасности: режим Зеленского не оставляет попыток атаковать его.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостКрымКерчьТаманьКраснодарский крайТранспорт
 
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