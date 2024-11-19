https://crimea.ria.ru/20241119/komu-v-krymu-planiruyut-vydavat-zhilischnyy-sertifikat-v-1-million-1141968540.html

Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион

Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион

Жилищный сертификат на 1 миллион рублей предлагают выдавать в Крыму молодым семьям с первым ребенком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T13:44

2024-11-19T13:44

2024-11-19T13:53

новости крыма

сергей аксенов

семья

господдержка

жилье в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жилищный сертификат на 1 миллион рублей предлагают выдавать в Крыму молодым семьям с первым ребенком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РК.По его слова, соответствующий проект законодательного акта сейчас находится на согласовании."Важно максимально упростить процедуру, чтобы не менее 500 семей ежегодно получали такую меру поддержки", – подчеркнул глава региона.Также Сергей Аксенов обратил внимание, что остается масса вопросов, которые связаны с легализацией трудовых отношений, дальнейшим снижением уровня безработицы, трудоустройством молодежи и демографией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапиталаОстаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на карту

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, сергей аксенов, семья, господдержка, жилье в крыму