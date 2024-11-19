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Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион
Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион
Жилищный сертификат на 1 миллион рублей предлагают выдавать в Крыму молодым семьям с первым ребенком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T13:44
2024-11-19T13:53
новости крыма
сергей аксенов
семья
господдержка
жилье в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жилищный сертификат на 1 миллион рублей предлагают выдавать в Крыму молодым семьям с первым ребенком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РК.По его слова, соответствующий проект законодательного акта сейчас находится на согласовании."Важно максимально упростить процедуру, чтобы не менее 500 семей ежегодно получали такую меру поддержки", – подчеркнул глава региона.Также Сергей Аксенов обратил внимание, что остается масса вопросов, которые связаны с легализацией трудовых отношений, дальнейшим снижением уровня безработицы, трудоустройством молодежи и демографией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Программу маткапитала в России хотят продлить до 2030 годаКто в Крыму может получать ежемесячную выплату из маткапиталаОстаток материнского капитала менее 10 000 можно получить на карту
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новости крыма, сергей аксенов, семья, господдержка, жилье в крыму
Кому в Крыму планируют выдавать жилищный сертификат на 1 миллион

Жилищный сертификат на 1 млн рублей планируют выдавать в Крыму молодым семьям с ребенком

13:44 19.11.2024 (обновлено: 13:53 19.11.2024)
 
© Fotolia/ Photocreo BednarekСемья
Семья
© Fotolia/ Photocreo Bednarek
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жилищный сертификат на 1 миллион рублей предлагают выдавать в Крыму молодым семьям с первым ребенком. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам заседания коллегии Министерства труда и социальной защиты РК.

"Считаю, что необходимо уделить внимание молодым студенческим семьям, в которых рождается первый ребенок. Предлагается выдавать таким семьям жилищный сертификат на 1 миллион рублей", – заявил Аксенов.

По его слова, соответствующий проект законодательного акта сейчас находится на согласовании.
"Важно максимально упростить процедуру, чтобы не менее 500 семей ежегодно получали такую меру поддержки", – подчеркнул глава региона.
Также Сергей Аксенов обратил внимание, что остается масса вопросов, которые связаны с легализацией трудовых отношений, дальнейшим снижением уровня безработицы, трудоустройством молодежи и демографией.
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Новости КрымаСергей АксеновсемьяГосподдержкаЖилье в Крыму
 
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