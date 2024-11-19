https://crimea.ria.ru/20241119/dvizhenie-passazhirskikh-avtobusov-na-krymskom-mostu-otkryto-v-obe-storony-1141972353.html

Движение пассажирских автобусов на Крымском мосту открыто в обе стороны

Движение пассажирских автобусов на Крымском мосту открыто в обе стороны - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Движение пассажирских автобусов на Крымском мосту открыто в обе стороны

На Крымском мосту открыто движение пассажирских автобусов в обоих направлениях транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T15:08

2024-11-19T15:08

2024-11-19T15:10

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129931992_0:0:3044:1713_1920x0_80_0_0_4136f46e3c7bc74a0bb0a3bc559e6f54.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыто движение пассажирских автобусов в обоих направлениях транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Около часа дня на Крымском мосту было приостановлено движение транспорта в направлении Керчь – Тамань. Спустя полчаса движение легкового транспорта в обоих направлениях восстановили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт