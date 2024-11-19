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Движение пассажирских автобусов на Крымском мосту открыто в обе стороны
Движение пассажирских автобусов на Крымском мосту открыто в обе стороны - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Движение пассажирских автобусов на Крымском мосту открыто в обе стороны
На Крымском мосту открыто движение пассажирских автобусов в обоих направлениях транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T15:08
2024-11-19T15:08
2024-11-19T15:10
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
крым
керчь
тамань
краснодарский край
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. На Крымском мосту открыто движение пассажирских автобусов в обоих направлениях транспортного перехода. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Около часа дня на Крымском мосту было приостановлено движение транспорта в направлении Керчь – Тамань. Спустя полчаса движение легкового транспорта в обоих направлениях восстановили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Движение пассажирских автобусов на Крымском мосту открыто в обе стороны
На Крымском мосту открыто движение для пассажирских автобусов в обоих направлениях
15:08 19.11.2024 (обновлено: 15:10 19.11.2024)