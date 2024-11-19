https://crimea.ria.ru/20241119/krymchanin-osuzhden-za-razvraschenie-detey-1141976320.html

Крымчанин осужден за развращение детей

Крымчанин осужден за развращение детей - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Крымчанин осужден за развращение детей

Верховный суд Крыма признал 40-летнего крымчанина виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей и приговорил его с девяти годам... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T16:48

2024-11-19T16:48

2024-11-19T16:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Верховный суд Крыма признал 40-летнего крымчанина виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей и приговорил его с девяти годам заключения и принудительному лечению. Об этом сообщает пресс-служба суда.Отмечается, что осужденный признан виновным в совершении развратных действий без применения насилия, совершенное в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, а также совершение иных действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевших.Подсудимый приговорен к девяти годам заключения в исправительной колонии строгого режима. Также в течение шести лет ему также запрещено работать с детьми.Суд также в полном объеме удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании морального вреда в пользу потерпевших.Приговор не вступил в законную силу.Ранее сообщалось, что 30-летний крымчанин проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела. В Севастополе суд заочно приговорил к 20 годам колонии находящегося в розыске репетитора, признанного виновным в растлении 11-летней девочки и экстремистской деятельности. Суд в Крыму ранее приговорил 34-летнего жителя Симферополя к 20 годам колонии строгого режима за половые преступления против двух 13-летних девочек.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, верховный суд крыма, происшествия, приговор, правосудие, закон и право, новости крыма