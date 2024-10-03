https://crimea.ria.ru/20241003/nasilniku-pedofilu-v-krymu-dali-13-let-kolonii-1140820578.html

Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонии

Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонии

30-летний крымчанин проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела,... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T12:39

2024-10-03T12:39

2024-10-03T12:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. 30-летний крымчанин проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.По данным суда, в Ленинском районе Крыма овдовевший молодой отец, воспитывающий девочку 2011 года рождения, пригласил в их дом дальнего родственника умершей супруги — для помощи по хозяйству и совместного проживания.Через год отец ребенка стал жить с молодой женщиной, которая заподозрила беременность падчерицы и отвела ее к врачу. Подозрения оправдались, диагноз врачей - беременность 22 недели."Суд квалифицировал деяния подсудимого как изнасилование. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, сведения о личности подсудимого и все обстоятельства по делу, суд признал подсудимого виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание, связанное с изоляцией от общества", - сказано в релизе суда.Насильнику предстоит провести 13 лет в колонии строгого режима. Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилииКрымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицыДжанкойскому педофилу ужесточили наказание

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

суды крыма, ленинский районный суд крыма, правосудие, закон и право, приговор, дети, педофил