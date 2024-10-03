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Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 03.10.2024
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Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонии
Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонии - РИА Новости Крым, 03.10.2024
Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонии
30-летний крымчанин проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела,... РИА Новости Крым, 03.10.2024
2024-10-03T12:39
2024-10-03T12:39
суды крыма
ленинский районный суд крыма
правосудие
закон и право
приговор
дети
педофил
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. 30-летний крымчанин проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.По данным суда, в Ленинском районе Крыма овдовевший молодой отец, воспитывающий девочку 2011 года рождения, пригласил в их дом дальнего родственника умершей супруги — для помощи по хозяйству и совместного проживания.Через год отец ребенка стал жить с молодой женщиной, которая заподозрила беременность падчерицы и отвела ее к врачу. Подозрения оправдались, диагноз врачей - беременность 22 недели."Суд квалифицировал деяния подсудимого как изнасилование. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, сведения о личности подсудимого и все обстоятельства по делу, суд признал подсудимого виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание, связанное с изоляцией от общества", - сказано в релизе суда.Насильнику предстоит провести 13 лет в колонии строгого режима. Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму будут судить мужчину по обвинению в педофилииКрымчанина осудили на 16 лет колонии за изнасилование 11-летней падчерицыДжанкойскому педофилу ужесточили наказание
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
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суды крыма, ленинский районный суд крыма, правосудие, закон и право, приговор, дети, педофил
Насильнику-педофилу в Крыму дали 13 лет колонии

Насильник малолетней девочки в Крыму получил 13 лет колонии - суд

12:39 03.10.2024
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолицейский автозак
Полицейский автозак - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым. 30-летний крымчанин проведет 13 лет в исправительной колонии строгого режима за неоднократные изнасилования малолетней девочки, которая в итоге забеременела, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда.
По данным суда, в Ленинском районе Крыма овдовевший молодой отец, воспитывающий девочку 2011 года рождения, пригласил в их дом дальнего родственника умершей супруги — для помощи по хозяйству и совместного проживания.
"В период с сентября 2023 года по июнь 2024 года помогавший по хозяйству родственник неоднократно насиловал девочку, пользуясь ее беспомощным состоянием и всячески запугивая. Ребенок молчал, боясь последствий", - сказано в сообщении.
Через год отец ребенка стал жить с молодой женщиной, которая заподозрила беременность падчерицы и отвела ее к врачу. Подозрения оправдались, диагноз врачей - беременность 22 недели.
"Суд квалифицировал деяния подсудимого как изнасилование. Подсудимый свою вину признал в полном объеме. Принимая во внимание тяжесть совершенного преступления, сведения о личности подсудимого и все обстоятельства по делу, суд признал подсудимого виновным в совершенном преступлении и назначил ему наказание, связанное с изоляцией от общества", - сказано в релизе суда.
Насильнику предстоит провести 13 лет в колонии строгого режима. Отмечается, что пока приговор в законную силу не вступил.
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Суды КрымаЛенинский районный суд КрымаПравосудиеЗакон и правоПриговордетиПедофил
 
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