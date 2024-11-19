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Каких учителей не хватает в школах Симферополя - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Каких учителей не хватает в школах Симферополя
Каких учителей не хватает в школах Симферополя - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Каких учителей не хватает в школах Симферополя
В школах Симферополя остро не хватает физиков, а также математиков и учителей русского языка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T17:29
2024-11-19T17:29
радио "спутник в крыму"
симферополь
татьяна сухина
образование в крыму и севастополе
школа
кадры
учитель
новости крыма
крым
минобраз крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В школах Симферополя остро не хватает физиков, а также математиков и учителей русского языка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.По ее словам, в школах Симферополя не хватает учителей начальных классов, математики и русского языка. Но особенно остро ощущается дефицит преподавателей физики.Решить проблему в некоторой степени удается благодаря тесной работе с вузами, добавила она. И в этом смысле школы Симферополя находятся в более выигрышном положении, чем детские сады, где не хватает воспитателей, отметила Сухина."Мы привлекаем студентов, начиная с четвертого курса, приглашаем их в школы, они проходят практику. И с этого года мы ввели стипендию от города, и первую уже выплатили тем ребятам, которые поступали в вузы педагогической направленности. И надеемся на то, что придут новые кадры, которые мотивированы на работу в учреждениях, которые дают заявку для своих учащихся и ждут, что они вернутся", –поделилась Сухина.Также она подчеркнула, что республика старается дополнительно поддержать финансово молодых специалистов, которые выбирают работу в школах.Сухина подчеркнула, что проблема нехватки учителей стоит не только в Симферополе – она актуальна сегодня для всей России. "Это не отдельно взятый город, в котором нет кадров по работе в системе образования", – отметила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа выживания: как работают учителя в Севастополе В Красногвардейском районе Крыма отремонтируют три школы Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России
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симферополь, татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, школа, кадры, учитель, новости крыма, крым, минобраз крыма
Каких учителей не хватает в школах Симферополя

В школах Симферополя остро не хватает учителей физики – замглавы администрации Сухина

17:29 19.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоСимферопольская специальная школа-интернат №2. Урок физики
Симферопольская специальная школа-интернат №2. Урок физики - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В школах Симферополя остро не хватает физиков, а также математиков и учителей русского языка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.
По ее словам, в школах Симферополя не хватает учителей начальных классов, математики и русского языка. Но особенно остро ощущается дефицит преподавателей физики.
"Да простят меня педагоги: очень штучный товар – педагоги по физике. Люди, которые получают образование "физик", находят себе работу на предприятиях. Сейчас востребованы специальности инженерные, и требуются физики везде. Это больше юноши, которые поступают на эту специальность и выбирают направление техническое где-то на производстве", – рассказала Сухина.
Решить проблему в некоторой степени удается благодаря тесной работе с вузами, добавила она. И в этом смысле школы Симферополя находятся в более выигрышном положении, чем детские сады, где не хватает воспитателей, отметила Сухина.
"Мы привлекаем студентов, начиная с четвертого курса, приглашаем их в школы, они проходят практику. И с этого года мы ввели стипендию от города, и первую уже выплатили тем ребятам, которые поступали в вузы педагогической направленности. И надеемся на то, что придут новые кадры, которые мотивированы на работу в учреждениях, которые дают заявку для своих учащихся и ждут, что они вернутся", –поделилась Сухина.
Также она подчеркнула, что республика старается дополнительно поддержать финансово молодых специалистов, которые выбирают работу в школах.

"Республиканская поддержка идет в плане финансирования и доплаты к заработной плате со стороны Совета министров. И распоряжением главы администрации, и решением сессии утверждена программа по поддержке молодых специалистов, и город Симферополь доплачивает каждому по пять тысяч рублей", – уточнила она.

Сухина подчеркнула, что проблема нехватки учителей стоит не только в Симферополе – она актуальна сегодня для всей России. "Это не отдельно взятый город, в котором нет кадров по работе в системе образования", – отметила она.
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