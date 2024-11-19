https://crimea.ria.ru/20241119/kakikh-uchiteley-ne-khvataet-v-shkolakh-simferopolya-1141968756.html

Каких учителей не хватает в школах Симферополя

Каких учителей не хватает в школах Симферополя - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Каких учителей не хватает в школах Симферополя

В школах Симферополя остро не хватает физиков, а также математиков и учителей русского языка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T17:29

2024-11-19T17:29

2024-11-19T17:29

радио "спутник в крыму"

симферополь

татьяна сухина

образование в крыму и севастополе

школа

кадры

учитель

новости крыма

крым

минобраз крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111204/02/1112040246_0:261:5104:3132_1920x0_80_0_0_c32c4bd2f9c832236ceeb4f4a409df1b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В школах Симферополя остро не хватает физиков, а также математиков и учителей русского языка. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявила замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования Татьяна Сухина.По ее словам, в школах Симферополя не хватает учителей начальных классов, математики и русского языка. Но особенно остро ощущается дефицит преподавателей физики.Решить проблему в некоторой степени удается благодаря тесной работе с вузами, добавила она. И в этом смысле школы Симферополя находятся в более выигрышном положении, чем детские сады, где не хватает воспитателей, отметила Сухина."Мы привлекаем студентов, начиная с четвертого курса, приглашаем их в школы, они проходят практику. И с этого года мы ввели стипендию от города, и первую уже выплатили тем ребятам, которые поступали в вузы педагогической направленности. И надеемся на то, что придут новые кадры, которые мотивированы на работу в учреждениях, которые дают заявку для своих учащихся и ждут, что они вернутся", –поделилась Сухина.Также она подчеркнула, что республика старается дополнительно поддержать финансово молодых специалистов, которые выбирают работу в школах.Сухина подчеркнула, что проблема нехватки учителей стоит не только в Симферополе – она актуальна сегодня для всей России. "Это не отдельно взятый город, в котором нет кадров по работе в системе образования", – отметила она.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школа выживания: как работают учителя в Севастополе В Красногвардейском районе Крыма отремонтируют три школы Школы для одаренных детей появятся во всех федеральных округах России

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

симферополь, татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, школа, кадры, учитель, новости крыма, крым, минобраз крыма