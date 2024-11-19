https://crimea.ria.ru/20241119/zapadu-ne-udalos-ukrainizirovat-povestku-sammita-g20--lavrov-1141976920.html

Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров

Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров

Страны Запада пытались "украинизировать" повестку дня саммита "Большой двадцатки" в Бразилии, однако государства Глобального Юга не поддержали это стремление... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T17:04

2024-11-19T17:04

2024-11-19T17:04

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

саммит g20

политика

в мире

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коллективный запад

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Страны Запада пытались "украинизировать" повестку дня саммита "Большой двадцатки" в Бразилии, однако государства Глобального Юга не поддержали это стремление. Об этом заявил глава МИД России на брифинге по итогам саммита.По словам министра, несмотря на то что большинство участников настаивало на сохранении итоговой декларации исключительно в рамках экономической повестки, в текст включен параграф, касающаяся геополитической ситуации, прежде всего, с точки зрения различных конфликтов в мире.Россия и страны развивающегося мира, по словам главы МИД, настояли на том, чтобы текст итоговой декларации саммита был посвящен любым конфликтам в мире и необходимости их урегулирования, прежде всего, конфликта на Ближнем Востоке.Лавров добавил, что российская сторона согласилась с формулировкой декларации по Украине, содержащей призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях.Он также отметил, что в итоговом документе говорится о том, что конфликты должны быть урегулированы на справедливой основе, исходя из международного права и всей полноты Устава ООН.Это принципиально важно, подчеркнул глава ведомства, поскольку в случае украинского конфликта Запад видит в Уставе ООН только принцип территориальной целостности и мечтает вернуть Украине территории вплоть до границ 1991 года, но не обращает внимание на то, что на этих землях столетиями жили русские люди, права которых киевский режим "законодательно истребил".Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларациюНовый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном"Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ Лаврова

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), саммит g20, политика, в мире, россия, коллективный запад, новости