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Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров
Страны Запада пытались "украинизировать" повестку дня саммита "Большой двадцатки" в Бразилии, однако государства Глобального Юга не поддержали это стремление... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T17:04
2024-11-19T17:04
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
саммит g20
политика
в мире
россия
коллективный запад
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Страны Запада пытались "украинизировать" повестку дня саммита "Большой двадцатки" в Бразилии, однако государства Глобального Юга не поддержали это стремление. Об этом заявил глава МИД России на брифинге по итогам саммита.По словам министра, несмотря на то что большинство участников настаивало на сохранении итоговой декларации исключительно в рамках экономической повестки, в текст включен параграф, касающаяся геополитической ситуации, прежде всего, с точки зрения различных конфликтов в мире.Россия и страны развивающегося мира, по словам главы МИД, настояли на том, чтобы текст итоговой декларации саммита был посвящен любым конфликтам в мире и необходимости их урегулирования, прежде всего, конфликта на Ближнем Востоке.Лавров добавил, что российская сторона согласилась с формулировкой декларации по Украине, содержащей призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях.Он также отметил, что в итоговом документе говорится о том, что конфликты должны быть урегулированы на справедливой основе, исходя из международного права и всей полноты Устава ООН.Это принципиально важно, подчеркнул глава ведомства, поскольку в случае украинского конфликта Запад видит в Уставе ООН только принцип территориальной целостности и мечтает вернуть Украине территории вплоть до границ 1991 года, но не обращает внимание на то, что на этих землях столетиями жили русские люди, права которых киевский режим "законодательно истребил".Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларациюНовый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном"Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ Лаврова
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), саммит g20, политика, в мире, россия, коллективный запад, новости
Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров

Лавров: на саммите G20 в Бразилии западным странам не удалось "украинизировать" повестку

17:04 19.11.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Бразилии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Бразилии
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Страны Запада пытались "украинизировать" повестку дня саммита "Большой двадцатки" в Бразилии, однако государства Глобального Юга не поддержали это стремление. Об этом заявил глава МИД России на брифинге по итогам саммита.
По словам министра, несмотря на то что большинство участников настаивало на сохранении итоговой декларации исключительно в рамках экономической повестки, в текст включен параграф, касающаяся геополитической ситуации, прежде всего, с точки зрения различных конфликтов в мире.
"Мы согласились на это, как мы согласились на такую же развязку в декларации прошлогоднего саммита "двадцатки". Запад, естественно, пытался "украинизировать" всю повестку дня. Это ему не удалось. Никто из стран мирового большинства, Глобального Юга его не поддержал", - сказал Лавров.
Россия и страны развивающегося мира, по словам главы МИД, настояли на том, чтобы текст итоговой декларации саммита был посвящен любым конфликтам в мире и необходимости их урегулирования, прежде всего, конфликта на Ближнем Востоке.
Лавров добавил, что российская сторона согласилась с формулировкой декларации по Украине, содержащей призыв к честному и разумному разговору о мире на реалистичных основаниях.
Он также отметил, что в итоговом документе говорится о том, что конфликты должны быть урегулированы на справедливой основе, исходя из международного права и всей полноты Устава ООН.
Это принципиально важно, подчеркнул глава ведомства, поскольку в случае украинского конфликта Запад видит в Уставе ООН только принцип территориальной целостности и мечтает вернуть Украине территории вплоть до границ 1991 года, но не обращает внимание на то, что на этих землях столетиями жили русские люди, права которых киевский режим "законодательно истребил".

"А Запад продолжает твердить: "нет-нет, вот это (принцип территориальной целостности – ред.) пусть остается, потому что Владимир Зеленский защищает европейские ценности, но отдайте территории с этими людьми ему и пусть он дальше с ними разбирается". Позорище", - прокомментировал министр.

Саммит лидеров "двадцатки" проходит 18-19 ноября в Рио-де-Жанейро. Лидеры стран G20 приняли декларацию по итогам встречи в Рио-де-Жанейро. Лавров возглавляет российскую делегацию на саммите по поручению президента РФ Владимира Путина. Предыдущая встреча лидеров "двадцатки" прошла в Нью-Дели в сентябре 2023 года, российскую делегацию тогда также возглавлял Лавров.
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Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Саммит G20ПолитикаВ миреРоссияКоллективный ЗападНовости
 
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