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Зеленский обиделся на НАТО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Зеленский обиделся на НАТО
Зеленский обиделся на НАТО - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Зеленский обиделся на НАТО
Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают всю Европу и уличил НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T18:49
2024-11-19T18:49
украина
владимир зеленский
нато
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают всю Европу и уличил НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Об этом пишет РИА Новости.Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.Ранее Зеленский в ответ на отказ Венгрии поддержать членство Украины в НАТО не подписал двусторонний договор с Будапештом.Во вторник Владимир Зеленский в Верховной раде представил основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру".Ранее политолог Денис Батурин в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что новый "план стойкости" говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией, но при этом призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину.Первые два "плана" - "формула мира" и "план победы" были презентованы Зеленским в 2022 и 2024 годах. В частности в последнем лидер киевского режима фактически предлагал отдать Западу ресурсы Украины в обмен на продолжение помощи. Оба документа не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном""Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – КремльМаск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой
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украина, владимир зеленский, нато, политика, в мире, расширение нато, новости
Зеленский обиделся на НАТО

Зеленский обиделся на НАТО за отказ взять Украину в альянс

18:49 19.11.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают всю Европу и уличил НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Об этом пишет РИА Новости.
"Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО… Приглашение – это политический шаг... Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают наш коллективный образ жизни в Европе. Только так народам не отказывают. Именно так", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде.
Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.
Ранее Зеленский в ответ на отказ Венгрии поддержать членство Украины в НАТО не подписал двусторонний договор с Будапештом.
Во вторник Владимир Зеленский в Верховной раде представил основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру".
Ранее политолог Денис Батурин в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что новый "план стойкости" говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией, но при этом призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину.
Первые два "плана" - "формула мира" и "план победы" были презентованы Зеленским в 2022 и 2024 годах. В частности в последнем лидер киевского режима фактически предлагал отдать Западу ресурсы Украины в обмен на продолжение помощи. Оба документа не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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