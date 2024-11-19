https://crimea.ria.ru/20241119/zelenskiy-obidelsya-na-nato-1141979085.html

Зеленский обиделся на НАТО

Зеленский обиделся на НАТО - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Зеленский обиделся на НАТО

Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают всю Европу и уличил НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T18:49

2024-11-19T18:49

2024-11-19T18:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают всю Европу и уличил НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Об этом пишет РИА Новости.Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.Ранее Зеленский в ответ на отказ Венгрии поддержать членство Украины в НАТО не подписал двусторонний договор с Будапештом.Во вторник Владимир Зеленский в Верховной раде представил основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру".Ранее политолог Денис Батурин в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что новый "план стойкости" говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией, но при этом призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину.Первые два "плана" - "формула мира" и "план победы" были презентованы Зеленским в 2022 и 2024 годах. В частности в последнем лидер киевского режима фактически предлагал отдать Западу ресурсы Украины в обмен на продолжение помощи. Оба документа не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый план Зеленского: без выборов и с "культурным Рамштайном""Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – КремльМаск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, нато, политика, в мире, расширение нато, новости