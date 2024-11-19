Зеленский обиделся на НАТО
Зеленский обиделся на НАТО за отказ взять Украину в альянс
© Telegram Владимир ЗеленскийПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский заявил, что украинцы защищают всю Европу и уличил НАТО в отказе включить Украину в состав альянса. Об этом пишет РИА Новости.
"Жизненно важным для всех нас является право Украины на членство в НАТО… Приглашение – это политический шаг... Хотя наши люди этого заслуживают, если честно. Украинцы защищают наш коллективный образ жизни в Европе. Только так народам не отказывают. Именно так", - сказал Зеленский, выступая в Верховной раде.
Он добавил, что Украину от альянса отделяет лишь "дефицит политической воли", и пообещал убедить партнеров "стать смелыми" и принять Киев.
Ранее Зеленский в ответ на отказ Венгрии поддержать членство Украины в НАТО не подписал двусторонний договор с Будапештом.
Во вторник Владимир Зеленский в Верховной раде представил основные пункты так называемого "плана стойкости" Украины, который якобы должен "привести страну от войны к миру".
Ранее политолог Денис Батурин в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что новый "план стойкости" говорит об осознании киевским режимом невозможности победы над Россией, но при этом призван понравиться победившему на выборах в США Дональду Трампу и задекларировать перед Западом намерение сохранять милитаризованную и антироссийскую Украину.
Первые два "плана" - "формула мира" и "план победы" были презентованы Зеленским в 2022 и 2024 годах. В частности в последнем лидер киевского режима фактически предлагал отдать Западу ресурсы Украины в обмен на продолжение помощи. Оба документа не приближают мир в Европе, заявлял министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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