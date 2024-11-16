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Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой
Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой
Американский предприниматель Илон Маск заявил о "потрясающем чувстве юмора" у Владимира Зеленского, комментируя его слова о том, что победивший на выборах... РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T20:12
2024-11-16T20:12
2024-11-16T20:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил о "потрясающем чувстве юмора" у Владимира Зеленского, комментируя его слова о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Общественное" ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли Трамп требование Киеву сесть за стол переговоров с Москвой, отметив, что риторика "садись и слушай" не работает.Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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илон маск, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, новости, мнения
Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой
Маск оценил "юмор" Зеленского после слов, что Трамп не принудит Киев к диалогу с Москвой
20:12 16.11.2024 (обновлено: 20:41 16.11.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил о "потрясающем чувстве юмора" у Владимира Зеленского, комментируя его слова о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.
Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Общественное" ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли Трамп требование Киеву сесть за стол переговоров с Москвой, отметив, что риторика "садись и слушай" не работает.
"У него потрясающее чувство юмора", - написал Маск в социальной сети X, комментируя пост, где был выложен этот момент из интервью.
Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
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