https://crimea.ria.ru/20241116/mask-otsenil-yumor-zelenskogo-o-prinuzhdenii-kieva-k-dialogu-s-moskvoy-1141908784.html

Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой

Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Маск оценил "юмор" Зеленского о принуждении Киева к диалогу с Москвой

Американский предприниматель Илон Маск заявил о "потрясающем чувстве юмора" у Владимира Зеленского, комментируя его слова о том, что победивший на выборах... РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T20:12

2024-11-16T20:12

2024-11-16T20:41

илон маск

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мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Американский предприниматель Илон Маск заявил о "потрясающем чувстве юмора" у Владимира Зеленского, комментируя его слова о том, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп не сможет заставить Украину сесть за стол переговоров с Россией.Ранее Зеленский в интервью украинскому телеканалу "Общественное" ушел от ответа на вопрос о том, ставил ли Трамп требование Киеву сесть за стол переговоров с Москвой, отметив, что риторика "садись и слушай" не работает.Ранее Трамп пообещал, что сможет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Владимира Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241116/zelenskiy-obyavil-uslovie-dlya-peregovorov-s-rossiey-1141904987.html

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украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, дональд трамп, сша, украина, владимир зеленский, новости, мнения