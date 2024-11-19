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Итоговая декларация стран G-20: главное - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Итоговая декларация стран G-20: главное
Итоговая декларация стран G-20: главное - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Итоговая декларация стран G-20: главное
В итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро заявляется о необходимости расширения Совета Безопасности ООН и укреплении Генассамблеи... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T19:51
2024-11-19T19:51
саммит g20
в мире
политика
россия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро заявляется о необходимости расширения Совета Безопасности ООН и укреплении Генассамблеи объединенных наций. В документе утверждается, что роль G-20 в мировом сотрудничестве должна оставаться ведущей. Текст декларации опубликован на сайте Кремля.Главное из итоговой декларации РИА Новости Крым собрали в материале.Новое политическое мироустройство"Группа двадцати" должна играть ведущую роль в налаживании мирового экономического сотрудничества, утверждается в документе. Участники G-20 решили разработать новую систему управления миром."Для того, чтобы пожинать плоды наших совместных усилий по продвижению устойчивого развития во всех его измерениях – социальном, экономическом и природоохранном – нам необходимо предоставить миру реформированную систему глобального управления", - говорится в декларации.Страны-участники G-20 взяли на себя обязательства по укреплению Генеральной ассамблеи, которая должна стать главным совещательным и представительным органом ООН. Кроме того, в декларации утверждается необходимость реформирования Совбеза ООН в соответствии с "требованиями XXI века" и его расширения за счет ранее не представленных стран.Взгляд на военные конфликты на Украине и в Секторе ГазаЧто касается военных конфликтов, все государства должны действовать в соответствии с действующим Уставом ООН, утверждается в декларации. Там также приветствуются все мирные инициативы по украинскому вопросу."Мы приветствуем все относящиеся к делу и конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и отвечающие всем Целям и Принципам Устава ООН".Участники саммита G-20 выразили обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией конфликта в Ливане.В декларации также осуждается терроризм во всех его формах и проявлениях.Борьба с голодомСреди других глобальных вызовов, стоящих перед человечеством, в Рио-де-Жанейрской декларации перечислены проблема голода и нищеты, глобальное потепление, энергетический кризис, необходимость налаживания тесных торговых связей, а также сотрудничества в сфере здравоохранения и образования.В целях борьбы с голодом страны G-20 взяли на себя обязательства поддерживать сельское хозяйство в развивающихся странах, а также развивать логистические маршруты для удешевления поставок продуктов питания.Проблема глобального потепленияВ тексте декларации утверждается готовность стран-участниц к смелым и решительным действиям по борьбе с изменением климата."Мы вновь подтверждаем наше обязательство и будем наращивать усилия по достижению глобального нулевого уровня чистой эмиссии парниковых газов/углеродной нейтральности к середине или в районе середины столетия", - заверяется в документе.Россию на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции по итогам работы он заявил, что странам Запада не удалось тотально "украинизировать" повестку саммита, а также поддержал инициативу по созданию Глобального альянса для борьбы с голодом.Лавров также подчеркнул, что нанесенные вооруженными силами Украины удары по Брянской области американскими ракетами ATACMS являются сигналом того, что Запад хочет эскалации.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Трамп может разрешить украинский кризис – ответ ЛавроваВСУ атаковали военный объект в Брянской области шестью ракетами ATACMS "Заморозка" конфликта на Украине по линии фронта неприемлема – Кремль
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саммит g20, в мире, политика, россия, коллективный запад, оон, совет безопасности оон, генассамблея оон, новости
Итоговая декларация стран G-20: главное

Главные положения принятой в Рио-де-Жанейро декларации саммита "Большой двадцатки"

19:51 19.11.2024
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Бразилии
Саммит G20 в Бразилии
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. В итоговой декларации саммита "Большой двадцатки" в Рио-де-Жанейро заявляется о необходимости расширения Совета Безопасности ООН и укреплении Генассамблеи объединенных наций. В документе утверждается, что роль G-20 в мировом сотрудничестве должна оставаться ведущей. Текст декларации опубликован на сайте Кремля.
Главное из итоговой декларации РИА Новости Крым собрали в материале.

Новое политическое мироустройство

"Группа двадцати" должна играть ведущую роль в налаживании мирового экономического сотрудничества, утверждается в документе. Участники G-20 решили разработать новую систему управления миром.
"Для того, чтобы пожинать плоды наших совместных усилий по продвижению устойчивого развития во всех его измерениях – социальном, экономическом и природоохранном – нам необходимо предоставить миру реформированную систему глобального управления", - говорится в декларации.
Страны-участники G-20 взяли на себя обязательства по укреплению Генеральной ассамблеи, которая должна стать главным совещательным и представительным органом ООН. Кроме того, в декларации утверждается необходимость реформирования Совбеза ООН в соответствии с "требованиями XXI века" и его расширения за счет ранее не представленных стран.

"Мы призываем к расширению состава Совета Безопасности, которое бы увеличило представленность недопредставленных и непредставленных регионов и групп стран, таких как Африка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Латинская Америка и Карибский бассейн", - сказано в документе.

Взгляд на военные конфликты на Украине и в Секторе Газа

Что касается военных конфликтов, все государства должны действовать в соответствии с действующим Уставом ООН, утверждается в декларации. Там также приветствуются все мирные инициативы по украинскому вопросу.
"Мы приветствуем все относящиеся к делу и конструктивные инициативы, способствующие установлению всеобъемлющего, справедливого и прочного мира и отвечающие всем Целям и Принципам Устава ООН".
Участники саммита G-20 выразили обеспокоенность катастрофической гуманитарной ситуацией в секторе Газа и эскалацией конфликта в Ливане.
"Мы подчеркиваем настоятельную необходимость увеличения поставок гуманитарной помощи для гражданского населения и усиления его защиты. <...> Подтверждая право палестинского народа на самоопределение, мы вновь заявляем о своей неизменной приверженности концепции урегулирования в соответствии с принципом сосуществования двух государств", - утверждается в декларации.
В декларации также осуждается терроризм во всех его формах и проявлениях.

Борьба с голодом

Среди других глобальных вызовов, стоящих перед человечеством, в Рио-де-Жанейрской декларации перечислены проблема голода и нищеты, глобальное потепление, энергетический кризис, необходимость налаживания тесных торговых связей, а также сотрудничества в сфере здравоохранения и образования.
"Со времени пандемии COVID-19 наблюдается значительный спад в сокращении масштабов нищеты и искоренения голода. Число голодающих растет и достигло ошеломляющей цифры порядка 733 миллиона человек в 2023 году, причем больше всего от голода страдают дети и женщины", - утверждается в декларации.
В целях борьбы с голодом страны G-20 взяли на себя обязательства поддерживать сельское хозяйство в развивающихся странах, а также развивать логистические маршруты для удешевления поставок продуктов питания.

Проблема глобального потепления

В тексте декларации утверждается готовность стран-участниц к смелым и решительным действиям по борьбе с изменением климата.
"Мы вновь подтверждаем наше обязательство и будем наращивать усилия по достижению глобального нулевого уровня чистой эмиссии парниковых газов/углеродной нейтральности к середине или в районе середины столетия", - заверяется в документе.
Россию на саммите G-20 в Рио-де-Жанейро представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В ходе пресс-конференции по итогам работы он заявил, что странам Запада не удалось тотально "украинизировать" повестку саммита, а также поддержал инициативу по созданию Глобального альянса для борьбы с голодом.
Лавров также подчеркнул, что нанесенные вооруженными силами Украины удары по Брянской области американскими ракетами ATACMS являются сигналом того, что Запад хочет эскалации.
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