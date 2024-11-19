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Удары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Удары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова
Удары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Удары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова
Нанесенные вооруженными силами Украины (ВСУ) удары по Брянской области американскими ракетами ATACMS являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Об этом... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T17:39
2024-11-19T17:39
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
брянская область
обстрелы брянской области
ракеты atacms
оружие
поставки западного оружия украине
ядерное оружие
в мире
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Нанесенные вооруженными силами Украины (ВСУ) удары по Брянской области американскими ракетами ATACMS являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам участия в саммите G20.Лавров также отметил, что не располагает официальным подтверждением того, что США одобрили нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.При этом министр обратил внимание на утвержденный президентом России указ об Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.Лавров добавил, что если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины вглубь РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и Москва "будет воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будет реагировать соответствующим образом".Атака на Брянскую область ракетами ATACMSВ Минобороны России во вторник сообщили, что ночью вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.При этом в Пентагоне официально не подтвердили эту информацию.Обновленная ядерная доктрина РФПрезидент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.Согласно документу, агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против РФ и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза) в целом.Агрессия против РФ или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на определенные действия противника.В частности, это может произойти при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, а также при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.Кроме того, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности. Массированный старт самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет или беспилотников и пересечение ими госграницы РФ также является основанием для применения оружия.Документом также определены условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пять баллистических ракет сбиты силами ПВОРешение бить оружием НАТО по РФ – что заявили в мире и как ответит МоскваОтвет будет: Россия может применить новые системы вооружения на Украине
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сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), брянская область, обстрелы брянской области, ракеты atacms, оружие, поставки западного оружия украине, ядерное оружие, в мире, безопасность, коллективный запад
Удары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова

Удары ракетами ATACMS по Брянской области говорят о стремлении Запада к эскалации – Лавров

17:39 19.11.2024
 
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew DicksonПогрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS)
Погрузка армейской тактической ракетной системы (ATACMS) на высокомобильную артиллерийскую ракетную систему (HIMARS) - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo Sgt. 1st Class Andrew Dickson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Нанесенные вооруженными силами Украины (ВСУ) удары по Брянской области американскими ракетами ATACMS являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам участия в саммите G20.

"То, что (ракеты) ATACMS сегодня ночью по Брянской области использовались неоднократно, – это, конечно, сигнал о том, что они (на Западе – ред.) хотят эскалации. И без американцев использовать эти ракеты высокотехнологичные невозможно", - отметил министр.

Лавров также отметил, что не располагает официальным подтверждением того, что США одобрили нанесение ударов дальнобойными ракетами вглубь территории РФ.
При этом министр обратил внимание на утвержденный президентом России указ об Основах госполитики РФ в области ядерного сдерживания.
"Надеюсь, там (на Западе – ред.) будут эту доктрину читать, и не так, как они читают Устав ООН , усматривая там только то, что им нужно, а прочитают доктрину во всей ее полноте и взаимосвязанности", - указал глава МИД.
Лавров добавил, что если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины вглубь РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и Москва "будет воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будет реагировать соответствующим образом".

Атака на Брянскую область ракетами ATACMS

В Минобороны России во вторник сообщили, что ночью вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.
При этом в Пентагоне официально не подтвердили эту информацию.

Обновленная ядерная доктрина РФ

Президент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.
Согласно документу, агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против РФ и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза) в целом.
Агрессия против РФ или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на определенные действия противника.
В частности, это может произойти при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, а также при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.
Кроме того, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности. Массированный старт самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет или беспилотников и пересечение ими госграницы РФ также является основанием для применения оружия.
Документом также определены условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.
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