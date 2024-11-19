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Украина получила "добро" на удары вглубь России – Зеленский - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Украина получила "добро" на удары вглубь России – Зеленский
Украина получила "добро" на удары вглубь России – Зеленский - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Украина получила "добро" на удары вглубь России – Зеленский
Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение бить вглубь России дальнобойными ракетами, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T19:34
2024-11-19T19:35
владимир зеленский
украина
ракеты atacms
россия
коллективный запад
поставки западного оружия украине
безопасность
новости
удары дальнобойными ракетами вглубь россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение бить вглубь России дальнобойными ракетами, пишет РИА Новости."Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.Зеленский также заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS для поражения объектов на территории России. При этом Зеленский не подтвердил, что по Брянской области был нанесен удар ATACMS.Атака на Брянскую область ракетами ATACMSВ Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.При этом в Пентагоне официально не подтвердили эту информацию.Глава министерства внутренних дел России Сергей Лавров подчеркнул, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Он добавил, что если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины вглубь РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и Москва "будет воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будет реагировать соответствующим образом".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракеты ATACMS: чем они опасныПутин утвердил обновленную ядерную доктрину России – главноеРешение бить оружием НАТО по РФ – что заявили в мире и как ответит Москва
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владимир зеленский, украина, ракеты atacms, россия, коллективный запад, поставки западного оружия украине, безопасность, новости, удары дальнобойными ракетами вглубь россии
Украина получила "добро" на удары вглубь России – Зеленский

Зеленский заявил о планах использовать ATACMS для ударов по России после одобрения Запада

19:34 19.11.2024 (обновлено: 19:35 19.11.2024)
 
© AP Photo Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© AP Photo Denes Erdos
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский подтвердил, что Украина получила от Запада разрешение бить вглубь России дальнобойными ракетами, пишет РИА Новости.
"Теперь, когда есть соответствующие решения и не только в медиа, но и от соответствующих стран, очень важно к этим решениям добавить количество возможностей, которыми мы можем уменьшить военный потенциал РФ, где бы он ни находился", - сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьером Дании Метте Фредериксен.
Зеленский также заявил о намерении использовать баллистические ракеты ATACMS для поражения объектов на территории России.
"У Украины есть дальнобойные возможности, есть дальнобойные дроны собственного производства, у нас теперь есть длинный "Нептун" и не один. И теперь у нас есть ATACMS, и мы все это будем использовать", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном применении ATACMS для удара по РФ.
При этом Зеленский не подтвердил, что по Брянской области был нанесен удар ATACMS.

Атака на Брянскую область ракетами ATACMS

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.
По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.
При этом в Пентагоне официально не подтвердили эту информацию.
Глава министерства внутренних дел России Сергей Лавров подчеркнул, что нанесенные ВСУ удары по Брянской области являются сигналом того, что Запад хочет эскалации. Он добавил, что если ракеты большой дальности будут использоваться с территории Украины вглубь РФ, это будет означать, что они управляются американскими военными экспертами, и Москва "будет воспринимать это как качественно новую фазу западной войны с Россией и будет реагировать соответствующим образом".
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Владимир ЗеленскийУкраинаРакеты ATACMSРоссияКоллективный ЗападПоставки западного оружия УкраинеБезопасностьНовостиУдары дальнобойными ракетами вглубь России
 
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