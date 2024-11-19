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В Крым приедут иностранные виноделы - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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В Крым приедут иностранные виноделы
В Крым приедут иностранные виноделы - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Крым приедут иностранные виноделы
В мае следующего года в Ялте пройдет Международный черноморский винный фестиваль, на который съедутся гости из разных уголков земли. Мероприятие анонсировал в... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T20:58
2024-11-19T20:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В мае следующего года в Ялте пройдет Международный черноморский винный фестиваль, на который съедутся гости из разных уголков земли. Мероприятие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Совета Общественной организации "Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым "Паисия Хилендарского", член республиканской Общественной палаты Иван Абажер."Мы планируем 7 и 8 мая 2025 года в Ялте провести Международный Черноморский винный фестиваль. Мы хотим пригласить в Крым представителей стран черноморского бассейна. Вино ведь объединяет и Грецию, и Болгарию, и Румынию, и Грузию, и Абхазию, и Украину – они все производители вина", - сказал Абажер.По его словам, уже проведены переговоры с представителями органов власти, в том числе, федерального уровня.Как сказала РИА Новости Крым член Ассоциации "Друзья Крыма", доктор филологических наук, профессор и общественный деятель Ваня Добрева, приехавшая на полуостров в составе болгарской делегации, подавляющее большинство жителей Болгарии, вопреки пропаганде официальных властей, считают Крым российским регионом и выступают за улучшение отношений с РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Народная дипломатия" в деле – в мире растет интерес к КрымуДоля российских вин в ресторанах составит 20 процентовПродажи крымского вина растут - о чем виноделы просят правительство
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РИА Новости Крым
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крым, крым дипломатический, народная дипломатия, иван абажер, виноделие в крыму, виноделие, общество, болгария, новости крыма, новости
В Крым приедут иностранные виноделы

В Крыму в 2025 году проведут Международный черноморский винный фестиваль

20:58 19.11.2024 (обновлено: 20:59 19.11.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкБокал в руке
Бокал в руке - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В мае следующего года в Ялте пройдет Международный черноморский винный фестиваль, на который съедутся гости из разных уголков земли. Мероприятие анонсировал в пресс-центре РИА Новости Крым председатель Совета Общественной организации "Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым "Паисия Хилендарского", член республиканской Общественной палаты Иван Абажер.
"Мы планируем 7 и 8 мая 2025 года в Ялте провести Международный Черноморский винный фестиваль. Мы хотим пригласить в Крым представителей стран черноморского бассейна. Вино ведь объединяет и Грецию, и Болгарию, и Румынию, и Грузию, и Абхазию, и Украину – они все производители вина", - сказал Абажер.
По его словам, уже проведены переговоры с представителями органов власти, в том числе, федерального уровня.
"Если нам удастся сделать этот проект, то он даст эффект через народную, производственную дипломатию. В том числе, эффект в вопросе налаживания экономических связей", - считает он.
Как сказала РИА Новости Крым член Ассоциации "Друзья Крыма", доктор филологических наук, профессор и общественный деятель Ваня Добрева, приехавшая на полуостров в составе болгарской делегации, подавляющее большинство жителей Болгарии, вопреки пропаганде официальных властей, считают Крым российским регионом и выступают за улучшение отношений с РФ.
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КрымКрым дипломатическийНародная дипломатияИван АбажерВиноделие в КрымуВиноделиеОбществоБолгарияНовости КрымаНовости
 
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