https://crimea.ria.ru/20241119/podrostok-i-chetvero-vzroslykh-raneny-v-gorlovke-1141982645.html

Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке

Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке

Подросток и еще четверо мирных жителей пострадали при обстрелах украинских боевиков в Горловке. Об этом во вторник сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T22:00

2024-11-19T22:00

2024-11-19T22:09

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

происшествия

горловка

денис пушилин

обстрелы всу

новости

ситуация в донбассе: новости и комментарии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111104/15/1111041543_0:98:967:641_1920x0_80_0_0_ab03a64941ed25534901b5746107e64c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Подросток и еще четверо мирных жителей пострадали при обстрелах украинских боевиков в Горловке. Об этом во вторник сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, в Центрально-Городском районе при обстреле из ствольной артиллерии, в том числе кассетного типа, ранения средней степени тяжести получили мужчина и женщина.В Центрально-Городском районе Горловки повреждена станция скорой медицинской помощи."Со стороны ВФУ совершены девять вооруженных атак, выпущено около 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасамиВ Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое

https://crimea.ria.ru/20241119/evakuatsiya-i-pozhar-drony-atakovali-predpriyatie-v-voronezhskoy-oblasti-1141982329.html

донецкая народная республика (днр)

горловка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, горловка, денис пушилин, обстрелы всу, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии