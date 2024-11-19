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Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке
Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке
Подросток и еще четверо мирных жителей пострадали при обстрелах украинских боевиков в Горловке. Об этом во вторник сообщил глава Донецкой Народной Республики... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T22:00
2024-11-19T22:09
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
происшествия
горловка
денис пушилин
обстрелы всу
новости
ситуация в донбассе: новости и комментарии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Подросток и еще четверо мирных жителей пострадали при обстрелах украинских боевиков в Горловке. Об этом во вторник сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.Кроме того, в Центрально-Городском районе при обстреле из ствольной артиллерии, в том числе кассетного типа, ранения средней степени тяжести получили мужчина и женщина.В Центрально-Городском районе Горловки повреждена станция скорой медицинской помощи."Со стороны ВФУ совершены девять вооруженных атак, выпущено около 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Десять человек ранены после удара ВСУ по маршрутке в Горловке12 человек ранены в Горловке при атаке кассетными боеприпасамиВ Горловке из-за атак ВСУ погибли три человека и ранены двое
https://crimea.ria.ru/20241119/evakuatsiya-i-pozhar-drony-atakovali-predpriyatie-v-voronezhskoy-oblasti-1141982329.html
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РИА Новости Крым
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донецкая народная республика (днр), события в донбассе, происшествия, горловка, денис пушилин, обстрелы всу, новости, ситуация в донбассе: новости и комментарии
Подросток и четверо взрослых ранены в Горловке

В Горловке при атаке украинских боевиков ранены пять мирных жителей - Пушилин

22:00 19.11.2024 (обновлено: 22:09 19.11.2024)
 
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Последствия обстрела на Донбассе - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Подросток и еще четверо мирных жителей пострадали при обстрелах украинских боевиков в Горловке. Об этом во вторник сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
"В Никитовском районе Горловки при сбросах взрывоопасных предметов с беспилотников ВФУ на легковой автомобиль ранения средней степени тяжести получили сотрудники Никитовского хлебозавода – двое мужчин, также на Гольмовском повороте ранения средней степени тяжести получил подросток", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, в Центрально-Городском районе при обстреле из ствольной артиллерии, в том числе кассетного типа, ранения средней степени тяжести получили мужчина и женщина.
В Центрально-Городском районе Горловки повреждена станция скорой медицинской помощи.
"Со стороны ВФУ совершены девять вооруженных атак, выпущено около 20 боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА", - уточнил Пушилин.
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Донецкая Народная Республика (ДНР)События в ДонбассеПроисшествияГорловкаДенис ПушилинОбстрелы ВСУНовостиСитуация в Донбассе: новости и комментарии
 
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