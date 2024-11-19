https://crimea.ria.ru/20241119/erdogan-vyskazalsya-o-riskakh-udarov-vglub-rossii-dalnoboynymi-raketami-1141981218.html

Эрдоган высказался о рисках ударов вглубь России дальнобойными ракетами

Эрдоган высказался о рисках ударов вглубь России дальнобойными ракетами - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Эрдоган высказался о рисках ударов вглубь России дальнобойными ракетами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T20:39

2024-11-19T20:39

2024-11-19T20:39

реджеп тайип эрдоган

турция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что использование Украиной дальнобойных ракет усиливает риски ядерного конфликта, пишет РИА Новости.Он также отметил, что обнародованная Россией обновленная ядерная доктрина является ответной мерой и НАТО стоит задуматься над этим."Я думаю, что эта позиция России - это, прежде всего, мера, принятая против поведения, направленного против нее самой… Этот шаг России должен быть рассмотрен официальными лицами НАТО", - сказал турецкий лидер.Он подчеркнул, что у России есть силы и средства, чтобы защитить себя."Украина и Россия - наши соседи, и мы должны беречь наши отношения с ними. Я надеюсь, что мы как можно скорее достигнем прекращения огня и установим мир", - добавил Эрдоган.Атака на Брянскую область ракетами ATACMSВ Минобороны России сообщили, что в ночь на 19 ноября вооруженные силы Украины нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по военному объекту в Брянской области. Пять ракет сбиты, одна была повреждена. Фрагменты поврежденной ракеты упали на техническую территорию объекта, из-за чего возник пожар, который оперативно ликвидирован. Жертв и разрушений нет.По данным газеты The New York Times, президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь территории РФ. Их могут применить "для защиты украинских сил" в Курской области.При этом в Пентагоне официально не подтвердили эту информацию.Обновленная ядерная доктрина РФПрезидент России Владимир Путин 19 ноября подписал указ об утверждении Основ государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.Согласно документу, агрессия любого государства из состава военной коалиции (блока, союза) против РФ и (или) ее союзников рассматривается как агрессия этой коалиции (блока, союза) в целом.Агрессия против РФ или ее союзников со стороны неядерного государства при поддержке ядерного рассматривается как совместное нападение. Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на определенные действия противника.В частности, это может произойти при поступлении достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории РФ или ее союзников, а также при воздействии противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил.Кроме того, ядерное оружие может быть применено в случае агрессии против России или Белоруссии с применением обычного оружия, если эта агрессия создает критическую угрозу их суверенитету и территориальной целостности. Массированный старт самолетов стратегической и тактической авиации, крылатых ракет или беспилотников и пересечение ими госграницы РФ также является основанием для применения оружия.Документом также определены условия, определяющие возможность применения Россией ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина получила "добро" на удары вглубь России – ЗеленскийУдары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий ЛавроваКогда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля

турция

украина

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