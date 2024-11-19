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В Ростовской области сбит украинский дрон
В Ростовской области сбит украинский дрон - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Ростовской области сбит украинский дрон
Вечером во вторник над Ростовской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T20:26
2024-11-19T20:26
2024-11-19T20:33
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
пво
новости
юрий слюсарь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник над Ростовской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано. Кроме того, за час над Брянской областью были сбиты 11 беспилотников. По данным Минобороны, атака отражена с 18:00 до 19:00.Как уточнил глава Брянской области Александр Богомаз, на месте работают оперативные службы. Разрушений и пострадавших нет.Утром во вторник Слюсарь сообщил, что после ночной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область и взрыва на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв, ранен водитель "ГАЗели".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирныеМассированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дроновАтака беспилотников на Москву - что известно
ростовская область
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РИА Новости Крым
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ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво, новости, юрий слюсарь
В Ростовской области сбит украинский дрон
В Новошахтинске Ростовской области уничтожен беспилотник – губернатор
20:26 19.11.2024 (обновлено: 20:33 19.11.2024)