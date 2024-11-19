Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области сбит украинский дрон - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241119/v-rostovskoy-oblasti-sbit-ukrainskiy-dron-1141981028.html
В Ростовской области сбит украинский дрон
В Ростовской области сбит украинский дрон - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В Ростовской области сбит украинский дрон
Вечером во вторник над Ростовской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T20:26
2024-11-19T20:33
ростовская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
пво
новости
юрий слюсарь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник над Ростовской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.По его данным, пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано. Кроме того, за час над Брянской областью были сбиты 11 беспилотников. По данным Минобороны, атака отражена с 18:00 до 19:00.Как уточнил глава Брянской области Александр Богомаз, на месте работают оперативные службы. Разрушений и пострадавших нет.Утром во вторник Слюсарь сообщил, что после ночной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область и взрыва на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв, ранен водитель "ГАЗели".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирныеМассированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дроновАтака беспилотников на Москву - что известно
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_e38f1dfc10a15ba2d3bbd40817092a6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), безопасность, пво, новости, юрий слюсарь
В Ростовской области сбит украинский дрон

В Новошахтинске Ростовской области уничтожен беспилотник – губернатор

20:26 19.11.2024 (обновлено: 20:33 19.11.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Вечером во вторник над Ростовской областью был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"Вражеский БПЛА уничтожен средствами противовоздушной обороны в районе Новошахтинска", - написал он в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавших и разрушений в регионе не зафиксировано.
Кроме того, за час над Брянской областью были сбиты 11 беспилотников. По данным Минобороны, атака отражена с 18:00 до 19:00.
"Дежурными средствами ПВО одиннадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
Как уточнил глава Брянской области Александр Богомаз, на месте работают оперативные службы. Разрушений и пострадавших нет.
Утром во вторник Слюсарь сообщил, что после ночной атаки вражеских беспилотников на Ростовскую область и взрыва на трассе в Белокалитвинском районе произошел взрыв, ранен водитель "ГАЗели".
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ атаковали машины и автобус в Белгородской области – ранены мирные
Массированная атака - над регионами России сбиты 59 вражеских дронов
Атака беспилотников на Москву - что известно
 
Ростовская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьПВОНовостиЮрий Слюсарь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:42Исполняющий обязанности президента Абхазии дал первые поручения
21:25Эвакуация и пожар: дроны атаковали предприятие в Воронежской области
21:16Президент Литвы сделал заявление о повреждении кабеля в Балтийском море
20:58В Крым приедут иностранные виноделы
20:39Эрдоган высказался о рисках ударов вглубь России дальнобойными ракетами
20:26В Ростовской области сбит украинский дрон
19:51Итоговая декларация стран G-20: главное
19:34Украина получила "добро" на удары вглубь России – Зеленский
19:31В Ялте до конца года перекроют движение по улице Халтурина
19:18Защищали Курскую область: в Севастополе простились с героями СВО
19:06Украина – это дрон-камикадзе: эксперт оценил план стойкости от Зеленского
18:49Зеленский обиделся на НАТО
18:37Жители ЕС и бежавшие украинцы хотят жить в Крыму
18:25Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев
18:01Проехать к морю: как сейчас работает евпаторийский трамвай
17:49Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
17:39Удары ракетами ATACMS по Брянской области – комментарий Лаврова
17:29Каких учителей не хватает в школах Симферополя
17:17Как артиллеристы из Крыма приближают победу – видео
17:04Западу не удалось "украинизировать" повестку саммита G20 – Лавров
Лента новостейМолния