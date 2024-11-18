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Атака беспилотников на Москву - что известно - РИА Новости Крым, 18.11.2024
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Атака беспилотников на Москву - что известно
Атака беспилотников на Москву - что известно - РИА Новости Крым, 18.11.2024
Атака беспилотников на Москву - что известно
Силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 18.11.2024
2024-11-18T06:12
2024-11-18T06:12
москва
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
сергей собянин
новости
безопасность
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.Позже Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА. На этот раз в Павлово-Посадском городском округе. На месте падения работают специалисты экстренных служб.10 ноября массированным атакам украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также другие области. Повреждены частные дома, в Московской области ранения и ожоги получила женщина. Было сбито или перехвачено 34 беспилотных летательных аппарата. Атакам подверглись городские округа Раменское, Коломна и Домодедово.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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москва, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, сергей собянин, новости, безопасность, пво
Атака беспилотников на Москву - что известно

Силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники - Собянин

06:12 18.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.
"Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в своем Telegram-канале.
Позже Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА. На этот раз в Павлово-Посадском городском округе. На месте падения работают специалисты экстренных служб.
10 ноября массированным атакам украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также другие области. Повреждены частные дома, в Московской области ранения и ожоги получила женщина. Было сбито или перехвачено 34 беспилотных летательных аппарата. Атакам подверглись городские округа Раменское, Коломна и Домодедово.
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