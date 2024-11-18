https://crimea.ria.ru/20241118/ataka-bespilotnikov-na-moskvu---chto-izvestno-1141929884.html

Атака беспилотников на Москву - что известно

Атака беспилотников на Москву - что известно - РИА Новости Крым, 18.11.2024

Атака беспилотников на Москву - что известно

Силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 18.11.2024

2024-11-18T06:12

2024-11-18T06:12

2024-11-18T06:12

москва

беспилотник (бпла, дрон)

обстрелы всу

сергей собянин

новости

безопасность

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили летевшие на Москву беспилотники, разрушений и пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.Позже Собянин сообщил о еще одном сбитом БПЛА. На этот раз в Павлово-Посадском городском округе. На месте падения работают специалисты экстренных служб.10 ноября массированным атакам украинских БПЛА подверглись Москва и Московская область, а также другие области. Повреждены частные дома, в Московской области ранения и ожоги получила женщина. Было сбито или перехвачено 34 беспилотных летательных аппарата. Атакам подверглись городские округа Раменское, Коломна и Домодедово.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241110/stalo-izvestno-o-sostoyanii-postradavshikh-ot-ataki-dronov-vsu-v-podmoskove-1141746849.html

москва

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, сергей собянин, новости, безопасность, пво