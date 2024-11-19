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Жители ЕС и бежавшие украинцы хотят жить в Крыму
Жители ЕС и бежавшие украинцы хотят жить в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Жители ЕС и бежавшие украинцы хотят жить в Крыму
В комитет Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям обращаются жители Европейского Союза, которые хотят переехать жить в Крым, а РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T18:37
2024-11-19T18:37
2024-11-19T18:37
крым
европейский союз (ес)
украина
общество
крым дипломатический
народная дипломатия
традиции
новости крыма
анастасия гридчина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В комитет Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям обращаются жители Европейского Союза, которые хотят переехать жить в Крым, а также украинцы, уехавшие в Европу с началом спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Анастасия Гридчина."Недавно ко мне на прием пришли четыре человека – родственники граждан Германии и Италии, которые спрашивали, как им оформить документы на гражданство, переехать в Крым и устроиться на работу", - рассказала Гридчина.Кроме того, по ее словам, неофициально, через социальные сети, в комитет обращаются украинцы, которые в свое время выехали в Европу, а теперь понимают, что "там ловить нечего и лучше переезжать в Россию, где максимальная поддержка".Также недавно в Крым на ПМЖ переехали двое граждан Латинской Америки, теперь они преподают испанский и английский языки, добавила она."Санкции и какие-то угрозы ни в коем случае никак не влияют на желание людей переехать в Россию. Особенно тех людей, которые любят русскую культуру и русский язык", - сказала она. По мнению Гридчиной, интерес к Крыму и желание переехать жить на полуостров будет только нарастать, потому что политика против всего русского, которая ведется на Западе, не устраивает многих людей разных национальностей, которые разделяют русские взгляды.Ранее о том, что все больше граждан Германии переезжают жить в Россию, и в частности в Крым, в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе, рассказал председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии, советник председателя Государственного Совета Юрий Гемпель.Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как итальянский экономист Лелли стал крымчаниномПолюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехалаРусская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет
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крым, европейский союз (ес), украина, общество, крым дипломатический, народная дипломатия, традиции, новости крыма, анастасия гридчина
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В комитет Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям обращаются жители Европейского Союза, которые хотят переехать жить в Крым, а также украинцы, уехавшие в Европу с началом спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Анастасия Гридчина.
"Недавно ко мне на прием пришли четыре человека – родственники граждан Германии и Италии, которые спрашивали, как им оформить документы на гражданство, переехать в Крым и устроиться на работу", - рассказала Гридчина.
Кроме того, по ее словам, неофициально, через социальные сети, в комитет обращаются украинцы, которые в свое время выехали в Европу, а теперь понимают, что "там ловить нечего и лучше переезжать в Россию, где максимальная поддержка".
"За последние полгода на меня вышли около десяти человек с такими вопросами – как перебраться из ЕС в Россию, а дальше – в Крым, и как здесь обустроиться", - уточнила Гридчина.
Также недавно в Крым на ПМЖ переехали двое граждан Латинской Америки, теперь они преподают испанский и английский языки, добавила она.
"Санкции и какие-то угрозы ни в коем случае никак не влияют на желание людей переехать в Россию. Особенно тех людей, которые любят русскую культуру и русский язык", - сказала она.
По мнению Гридчиной, интерес к Крыму и желание переехать жить на полуостров будет только нарастать, потому что политика против всего русского, которая ведется на Западе, не устраивает многих людей разных национальностей, которые разделяют русские взгляды.
Ранее о том, что все больше граждан Германии переезжают жить в Россию
, и в частности в Крым, в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе, рассказал председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии, советник председателя Государственного Совета Юрий Гемпель.
Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет
, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.
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