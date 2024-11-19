https://crimea.ria.ru/20241119/zhiteli-es-i-bezhavshie-ukraintsy-khotyat-zhit-v-krymu-1141971323.html

Жители ЕС и бежавшие украинцы хотят жить в Крыму

Жители ЕС и бежавшие украинцы хотят жить в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Жители ЕС и бежавшие украинцы хотят жить в Крыму

В комитет Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям обращаются жители Европейского Союза, которые хотят переехать жить в Крым, а РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T18:37

2024-11-19T18:37

2024-11-19T18:37

крым

европейский союз (ес)

украина

общество

крым дипломатический

народная дипломатия

традиции

новости крыма

анастасия гридчина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111597/30/1115973023_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8a44a5c355d91ba279759f3b78f27fc5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В комитет Госсовета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям обращаются жители Европейского Союза, которые хотят переехать жить в Крым, а также украинцы, уехавшие в Европу с началом спецоперации. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказала председатель комитета Анастасия Гридчина."Недавно ко мне на прием пришли четыре человека – родственники граждан Германии и Италии, которые спрашивали, как им оформить документы на гражданство, переехать в Крым и устроиться на работу", - рассказала Гридчина.Кроме того, по ее словам, неофициально, через социальные сети, в комитет обращаются украинцы, которые в свое время выехали в Европу, а теперь понимают, что "там ловить нечего и лучше переезжать в Россию, где максимальная поддержка".Также недавно в Крым на ПМЖ переехали двое граждан Латинской Америки, теперь они преподают испанский и английский языки, добавила она."Санкции и какие-то угрозы ни в коем случае никак не влияют на желание людей переехать в Россию. Особенно тех людей, которые любят русскую культуру и русский язык", - сказала она. По мнению Гридчиной, интерес к Крыму и желание переехать жить на полуостров будет только нарастать, потому что политика против всего русского, которая ведется на Западе, не устраивает многих людей разных национальностей, которые разделяют русские взгляды.Ранее о том, что все больше граждан Германии переезжают жить в Россию, и в частности в Крым, в попытке уберечь своих детей от нетрадиционных ценностей, навязываемых в Европе, рассказал председатель Крымского общественного центра международных связей и народной дипломатии, советник председателя Государственного Совета Юрий Гемпель.Несмотря на попытки недружественных стран изолировать Россию, и в частности Крым, интерес к нашей стране и к полуострову за рубежом растет, особенно среди людей традиционных взглядов и ценностей, заявляла ранее председатель комитета Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межрегиональным связям Анастасия Гридчина.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как итальянский экономист Лелли стал крымчаниномПолюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехалаРусская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, европейский союз (ес), украина, общество, крым дипломатический, народная дипломатия, традиции, новости крыма, анастасия гридчина