https://crimea.ria.ru/20241014/russkaya-dushoy-v-krym-iz-argentiny-priekhala-uchitsya-studentka-58-let-1141064545.html

Русская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет

Русская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет - РИА Новости Крым, 14.10.2024

Русская душой: в Крым из Аргентины приехала учиться студентка 58 лет

Необычная студентка появилась в Крымском федеральном университете. Во-первых, она профессиональный тренер по фигурному катанию, во-вторых, ей 58 лет, и в... РИА Новости Крым, 14.10.2024

2024-10-14T18:48

2024-10-14T18:48

2024-10-14T18:48

эксклюзивы риа новости крым

кфу (крымский федеральный университет)

аргентина

крым

россия

в мире

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0e/1141072855_163:0:1280:628_1920x0_80_0_0_84c18680c0c92784d04ae99fc1643d9b.jpg

Необычная студентка появилась в Крымском федеральном университете. Во-первых, она профессиональный тренер по фигурному катанию, во-вторых, ей 58 лет, и в третьих, она аргентинка.Мария, русская душоюМы с Марией Терезини назначаем встречу около ее крымской альма-матер. Со спины студентке с другой части планеты никогда не дашь ее годы – маленькая, тонкая, со смоляными косами. На рюкзаке яркая георгиевская лента. Поворачивается и расплывается в щедрой улыбке. Во всю грудь на футболке нарисован чебурашка в "кустах" из ягодок-малинок в стиле хохломы.– Обычно я как кочевник. Я жила восемь лет в Мексике, в Турции работала тренером по фигурному катанию и была там волонтером – мы ездили в Палестину, – начинает Мария свой рассказ.Семь лет назад она приехала жить в Страну Басков на северо-восток Испании.– Я хотела изучать баскский язык в языковой школе, он очень сложный. Но мне предложили изучать сразу два языка. Вторым выбрала русский. Я ничего не знала о России, – вспоминает Мария.Кстати, наш великий и могучий у нее очень хорош.Два года собеседница РИА Новости Крым учила оба языка, но потом ее так увлекла русская культура и лингвистика, что баскский она оставила и полностью погрузилась в изучение того, что называют русской душой.– Я русская душой и сердцем. "Виновата" в этом моя преподавательница Гаяне Карсьян, она жила в Москве и работала в МГУ. Очень страстный человек, Гаяне также вела занятия в хоре и русском театре. И я ходила на все ее занятия, я там выступаю на всех праздниках, – рассказывает Мария.Несмотря на то, что она сейчас в Крыму, Мария снова собирается к следующему большому празднику полететь в Страну Басков, готовит танец – "Цыганочку".Из конца в конец РоссииАрмянка Гаяне смогла заразить аргентинку Марию любовью ко всему русскому.– Я начала путешествовать по России. Первое путешествие было традиционным: две недели в Петербург и Москву. Мои впечатления оказались больше ожиданий, – вспоминает Мария.Говорит, что очень ее поразили, в первую очередь, люди.– В Аргентине, в Европе думают, что русские не улыбаются, что они очень серьезные, но это не так. Мы ходили по Эрмитажу и искали залы с импрессионистами. Спросили у одной смотрительницы, где это. Она нам подсказала. И потом уже, когда мы все посмотрели и шли обратно, она нас спросила, нашли ли мы. Представляете, ей было не все равно! Она нас среди этих тысяч посетителей запомнила. В России людям важны другие люди, они внимательны к нуждам других, – удивляется Мария.И еще отмечает, что здесь, в отличие от той же Аргентины и стран Европы, не отменяют прошлое, не нивелируют историю:– В каждом городе есть памятники разным эпохам — Петру Первому, Екатерине, Ленину – все вместе. Этого не существует в других частях мира: там, когда есть новые течения, то разрушают то, что было до них, делают вид, что прошлого не существует, – рассказывает Мария.Она знает, о чем говорит – вместе с младшим сыном Мартином они проехали всю Россию по Транссибирской магистрали, бывали во многих городах. Мартин тоже, как и его мама, любит путешествовать, и также изучает русский.– Мы с Мартином в прошлом году прошли русские языковые курсы в Армении. У него есть много русских друзей, и мы с ним были в Башкортостане, Дагестане, Чечне, на Алтае, в Челябинске, в Марий Эл. У нас было путешествие-импровизация, мы путешествовали бла-бла-каром. Это было очень интересно, потому что мы все время общались с людьми, – вспоминает Мария.9 мая на Красной площадиЯ спрашиваю собеседницу, почему у нее на рюкзаке Георгиевская лента, ведь Аргентина не была втянута во Вторую мировую.– В прошлом году я встречала 9 мая на Красной площади. Для меня то, что Россия совершила в Великой Отечественной войне – это самая важная история в мире. Немыслимо, что после того, как русские так много жизней отдали в этой войне, они снова они должны уничтожать фашизм. В каждом городе России есть мемориал – и там сотни фамилий на памятниках погибшим. Это миллионы людей. И сейчас вы снова сталкиваетесь с тем же самым. Наверное, это несправедливо, но это так, – глаза Марии наполняются слезами.Она говорит, что на примере своей семьи поняла, что такое политическое давление и политический террор. После военного переворота в 1976 году в Аргентине велась кампания против всех, кого военные считали неблагонадежными: тысячи аргентинцев были убиты и объявлены пропавшими без вести.– Мои родители были коммунистами. Когда в Аргентине была диктатура, для моей семьи было сложное время. Все было для нашей семьи опасно, я каждый день не знала, вернутся ли мама и папа домой или нет. Мой сын тоже коммунист, работает в Буэнос-Айресе в культурном центре. Но это не важно – коммунист ты или нет. Я все идеи уважаю, – считает Мария.Она добавляет, что, когда жила в Стране Басков, в пору, когда в Европе стали отменять русскую культуру, она училась игре на фортепиано. И тогда она специально стала разучивать и играть произведения Мусоргского и Шостаковича – потому что отмены культуры быть не должно!– И я захотела жить в России, но не знала, как это сделать по закону. Мне друзья посоветовали поискать стипендии, которые позволяют учиться в вашей стране. Я решила изучать ботанику, биологию. Мне на выбор предложили несколько университетов. Я выбрала Крым, – рассказывает собеседница.В Крыму как домаВыбор пал на полуостров потому, объясняет Мария, что она хочет рассказать миру правду о том, как живут жители Крыма.– В Европе и Аргентине многие думают, что Крым – это не Россия, а я довольно известный человек, я блогер, также работала журналистом в Буэнос-Айресе. И я решила рассказывать, как здесь живется, – широко улыбается взрослая студентка.Теперь она в Крыму минимум на четыре года, со временем хочет подавать документы на российское гражданство.– Я чувствую себя как дома. Я жила в общежитии медицинского университета в Симферополе, и там рядом были сквер имени Ленина и памятник Ленину – это как дома для меня. Я чувствую себя спокойно и хорошо, – говорит Мария.Она надолго задумалась, как ей ответить на вопрос о том, есть ли то, что ей не нравится в России. А потом решительно заявила:– Мне здесь все нравится – люди, история, культура, блюда, музыка, литература. Разве что сложно было собирать документы для поступления, но я понимаю, что сюда многие едут из-за границы, и это необходимо для безопасности людей, всех, которые живут в России и в Крыму. Не очень нравится суета столиц, люди бывают хмурые, но, когда я с ними здороваюсь, они сразу начинают улыбаться, – рассказывает студентка.Мы пьем кофе с печеньем "орешки" в одной из студенческих кофеен около общежитий университета. И, когда американо с молоком в наших чашках заканчивается, то будущий биолог из Аргентины предлагает мне традиционный напиток мате: за спиной в ее рюкзаке с ней всегда термос с кипятком и калабас (специальная чашечка для мате). Это память о родине.А пробуя печенье "орешки", Мария говорит, что вареная сгущенка – самое любимое лакомство аргентинцев, на испанском это лакомство называется "dulche de leche".Сейчас новоиспеченная студентка улаживает свои последние бытовые хлопоты по переезду и устраивается на работу, надеется снова преподавать фигурное катание и решительно намерена купить горный велосипед – чтобы объездить весь Крым и рассказать о нем Европе и Южной Америке.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские сады вьетнамского патриота России"Уже зимой хожу без шапки": как африканец живет в Крыму половину жизниХотел узнать Россию: как французский пивовар остался жить в Крыму

аргентина

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

кфу (крымский федеральный университет), аргентина, крым, россия, в мире, новости крыма