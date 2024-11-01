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Как итальянский экономист Лелли стал крымчанином

Как итальянский экономист Лелли стал крымчанином - РИА Новости Крым, 01.11.2024

Как итальянский экономист Лелли стал крымчанином

У него солнечные очки как у Челентано, а речь певучая – с переливами и приятным акцентом, который сразу дает понять, что перед нами человек из страны-сапога –... РИА Новости Крым, 01.11.2024

2024-11-01T18:38

2024-11-01T18:38

2024-11-01T18:43

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У него солнечные очки как у Челентано, а речь певучая – с переливами и приятным акцентом, который сразу дает понять, что перед нами человек из страны-сапога – Италии, такой же солнечной, как Крым. Роберто Лелли приехал на полуостров много лет назад с особой миссией – накормить местных жителей мороженым.В свое время итальянцы с Сардинии, участвовавшие в Крымской войне, привезли в Крым кактус-опунцию, которой климат полуострова подошел как нельзя лучше. Так и Роберто – приехал в Крым и укоренился. И уезжать отсюда не хочет.Итальянское джелатоНа полуострове Роберто, уроженец городка Риети в провинции Лацио, в котором на центральной площади установлен особый знак, что центр Италии – именно там, приехал в Крым в 2009 году. До Крыма он успел получить высшее экономическое образование и повидать мир – от Англии до Австралии, от Испании до Южной Америки. О возможности поехать в Крым узнал от своих друзей. Легкий на подъем, собрал вещи и отправился в Севастополь.Роберто говорит, что заочно знал об истории этого города, о том, какой след итальянцы оставили в Крыму. Ему стало интересно увидеть эти края самому.В Крыму для Роберто многое оказалось приятным и не удивительным. Но только не было настоящего итальянского мороженного – джелато."Я не боялся, что не знаю языка. У меня была идея привезти сюда итальянское мороженное", – говорит он.Проблемы были, говорит Роберто. Надо было учить язык, налаживать связи, выстроить бизнес. У него есть своя философия на этот счет и свое видение крымского менталитета."Считаю, что работа, которую ты выбираешь, строит всю твою жизнь. В Крыму же люди, особенно молодые, думают только про сегодняшний день, максимум про завтрашний вечер, послезавтра – это для них уже далеко. Таких людей сложно брать на работу", – уверен бизнесмен.Хотя между итальянцами и крымчанами много общего: и те, и другие – открытые, гостеприимные люди, много шутят, проявляют эмоции."Особенно похожи жители юга Италии и Южного берега Крыма – и те, и те не хотят работать", – то ли шутит, то ли сожалеет Роберто: "Есть такая поговорка у нас – больше солнца – меньше работы".Здесь, в Крыму, ему пришлось выдержать настоящую битву за вкус крымчан, за то, чтобы показать им, что качество – важнее цены."Очень часто люди смотрят в ресторане только на красоту блюда, а не на его качество. С мороженым то же самое. Вы в обычной жизни можете не есть только джелато, а есть разное мороженое. Но надо понимать разницу. Вот есть две машины – "Жигули" и Ferrari. Ехать можно и на том, и на другом, но есть отличия", – объясняет Роберто.Правда, он считает, что услуги ресторанов сейчас в Крыму лучше, чем 10 лет назад: увеличилась конкуренция, стимулирующая рынок.Особая миссияПривить понимание того, что лучше меньше да лучше – миссия крымского итальянца. Он una persona in gamba – то есть тот, кто имеет целеустремленный характер и верен собственной выбранной цели. Именно поэтому Роберто трижды хотел уехать с полуострова, и трижды оставался."Я всегда хотел остаться здесь. Не факт, что в другом месте лучше. Мне многие помогали, я ощущал поддержку простых людей во время Крымской весны, сложно было и во время пандемии. Сейчас есть много проблем с перелетом в Италию. Раньше я утром мог улететь, а вечером уже сидеть за одним столом с родными. Сейчас по-другому. Но все равно, я считаю, несмотря на сложности, есть большой плюс быть здесь", – говорит он.Один из плюсов – Крым очень похож на Италию. И он очень разнообразный, здесь невозможно соскучиться:"Не бывает региона лучше или хуже – и в Италии, и в Крыму. Севастополь не лучше, чем Симферополь, Бахчисарай не лучше, чем Ялта – они все разные. И интересен Крым тем, что человек может выбирать, где ему работать, где отдыхать. Хочешь море – выбирай Ялту, хочешь агротуризм – Бахчисарай, хочешь историю – приезжай в Севастополь. Это мне до сих пор интересно. Я до сих пор весь Крым не посмотрел. И даже те города, которые смотрел, они поменялись, можно ехать заново".Вторая причина – изменения, которые за время пребывания итальянца из самого сердца Италии произошли в его родной стране. Об этом Роберто Лелли говорит с большой досадой."В Евросоюз я обратно не хочу. Я и уехал, потому что Италия, которую я знал, ее не было еще 15 лет назад. Через два-три года, как мы вступили в Европу, Италия очень сильно изменилась. Раньше было очень много возможностей для развития. Как наступил Евросоюз, произошла смена лир на евро, валюта обесценилась, люди стали беднее. А что Европа? Зачем нам еще один парламент, еще какие-то депутаты? Они не знают историю, привычки, культуру, традиции моей страны. Их никто не выбирал, а они решают, что нужно итальянцам", – делится мнением Роберто.В один день с ПутинымА еще в Севастополе ему наконец-то встретилась та самая, единственная. Теперь они – родители детей, с которыми мама говорит на русском, а папа – на итальянском."Маттео и Арьяна родились оба 7 октября, в один день с президентом Путиным, я этим горжусь. Арьяна родилась, когда мы праздновали День рождения Маттео. Днем праздновали, а вечером уже у нас на руках была Арьяна", – вспоминает счастливый отец.Он утверждает, что для развития детей в Севастополе, в российском Крыму, возможностей гораздо больше, чем в его родной Италии, хотя дети регулярно бывают на родине своих предков по отцовской линии. Роберто очень хвалит гимназию, где учится Маттео, количество мастер-классов, различных секций и возможностей дополнительного образования."Это еще одна причина, почему мы никуда не хотим переезжать. Нам хорошо здесь", – Роберто говорит, что ему в Крыму уже все привычно, даже кухня – оливье и холодец. И даже с тем, как в Крыму готовят пиццу, он уже смирился.Народная дипломатияКроме того, Роберто занимается и общественной деятельностью. Он – глава севастопольского национально-культурного общества итальянцев "Belpaese" (в точном переводе "красивая страна", распростра­ненный перифраз названия Италии, встречающийся еще у Данте и Пет­рарки)."В Крыму и Севастополе живут итальянцы. Особенно много тех, кто уже на пенсии. Интересно, что любой итальянец, который сюда переехал, связан с местной девушкой – женились и переехали", – говорит Роберто.Его общественная деятельность – еще одна миссия. Он хочет не только объединить местных итальянцев, но и проводить совместные праздники и учить крымчан и детей от совместных браков итальянскому языку."Официального побратимства, может, сейчас и не будет, но неофициально много чего можно делать. Надо нам рассказать итальянцам о том, что здесь происходит. Хочу приглашать людей оттуда сюда и наоборот. Я итальянец, живу в России, у меня двое детей, я не могу допустить русофобии в Италии, потому что мои дети будут дискриминированы первыми", – уверен Роберто.Помогут современные технологии. Можно проводить большие встречи, ужины, где за столом по обе стороны экрана соберутся итальянцы из Крыма и из Италии.И ранее Роберто Лелли, после 15 лет жизни на крымском полуострове считающий себя настоящим крымчанином, много общался со своими знакомыми с Пиренейского полуострова, через соцсети показывал им, как и чем живет Крым.Именно с целью показать и рассказать о незнакомом для Италии крае, ставшем родным итальянцам, он снялся в документальном фильме Сергея Дебижева "Крым: terra incognita", в котором выступил ведущим. На протяжении двадцати минут ленты удивительные виды уголков Крыма сопровождаются историей присутствия итальянцев в Крыму – от появления на полуострове генуэзских крепостей до совместных посиделок итальянской общины в наши дни. И рассказывает он об этом по-итальянски.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_96b59210a33f3d621d581c3608303364.jpg.webp

крым, италия, в мире, сотрудничество, общество, мнения