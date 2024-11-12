https://crimea.ria.ru/20241112/polyubila-sevastopol-kak-russkaya-nemka-v-krym-navsegda-priekhala-1141792484.html

Полюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехала

Полюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехала - РИА Новости Крым, 12.11.2024

Полюбила Севастополь: как русская немка в Крым навсегда приехала

Ирина Шевалье до свой репатриации никогда в Крыму не была. Родилась в небольшом поселке Саратовской области, оттуда в тяжелые 90-е ее, еще ребенка, родители... РИА Новости Крым, 12.11.2024

2024-11-12T19:31

2024-11-12T19:31

2024-11-12T19:31

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Ирина Шевалье до свой репатриации никогда в Крыму не была. Родилась в небольшом поселке Саратовской области, оттуда в тяжелые 90-е ее, еще ребенка, родители увезли в, казалось бы, сытую, правильную, пунктуальную Германию. Там Ирина выросла и выучилась, там вышла замуж за русского парня, который тоже долго жил в ФРГ, в Нюрнберге родились две дочки.В один день было принято важное решение: семья переезжает в Россию – страну, которую они почти не знали. В Крым."Меня с детства тянуло обратно в Россию. И муж у меня такой же. Мы ездили к нашим друзьям детства в Россию. Я так и не смогла привыкнуть к Германии – их менталитет не подходил мне. И в какой-то момент мы сказали: "все", – вспоминает Ирина.Любовь к морю у нашей собеседницы была, так сказать, заочная. Она началась с телешоу "Мой дом у моря". Ирина все серии посмотрела. Так зародилась мысль жить у большой воды. А потом что-то сильно начало меняться в Германии, которая стала для Ирины страной-взрослением."К нам поехали беженцы. Было много насилия, мы начали переживать за детей. Однажды муж сказал, что с него хватит – такие большие налоги, которые он платит, идут не на благоустройство страны, а на непонятных полудиких людей, которые не умеют жить цивилизованно. А налогов в общей сложности забирали чуть ли не 70%", – рассказывает Ирина Шевалье.Эти деньги они с мужем с удовольствием вложили бы в развитие своих дочерей. А приходилось их отдавать государству, они тратились на беженцев, которым дозволено все, вспоминает Ирина – беженцы воруют, и их из тюрьмы выпускают, а за то же самое с немцев спрашивают "по полной". Это несправедливо, подчеркивает собеседница.Семья Ирины узнала, сколько налогов платят частные предприниматели в России, и, приятно удивившись этой цифре, они начали искать свое будущее место жительства. Сначала хотели переехать в Москву, Ростов, но все взвесили и поняли, что мегаполисы – не для них. А Сочи не подошел по климату."А потом "выплыл" Крым. Мы еще когда со Стасом только познакомились, он мне рассказывал про Ласточкино гнездо, про крымские красоты. Вот так пришло решение ехать жить на полуостров", – объясняет новая жительница Севастополя.Кратковременные визиты супруги в Крым делали с 2019 года, тогда же начали строить дом при помощи местных подрядчиков и через доверенных прорабов, а с 2021 осели окончательно – перевезли и собаку в том числе. Дочкам тогда было два и три годика. Сейчас старшая уже в школе – и учится на родном русском языке."Старшая дочь ходила в садик в Германии, но не принимала немецкий язык, мне пеняли, что она никак не может войти в систему, а ей это все сильно не нравилось", – вспоминает Ирина Шевалье.Из бюрократических трудностей репатриации Ирина припоминает только период, когда у мужа не было российского гражданства, так как он из Казахстана и ему нужно было каждые несколько месяцев выезжать из России, а потом въезжать заново, оформляя визу."Он и ездил, у него еще там был бизнес. Я тоже в Германии работала фотографом. И мне мои клиенты и коллеги говорили – куда ты едешь, глупая, там же страшно в России. И хотя мне было непривычно поначалу самой тут оставаться с детьми, я справилась", – говорит собеседница.Ирина Шевалье говорит, что вернулась в другую, не совсем знакомую Россию."Россия поменялась, поменялись принципы. Но многое и осталось, русская душа осталась: там, где мы живем, у нас соседи замечательные, прямо из моего детства, тоже друг другу помогают", – рассказывает Ирина.Наша собеседница сравнивает перемены в России с тем, что сейчас происходит в Германии."В Германии у людей вообще нет права высказаться. Эта страна ловит своих граждан на то, что, когда у тебя есть дом, за который у тебя куча кредитов, то у тебя нет права вообще чем-то возмутиться, потому что отберут все", – говорит она.Особых ожиданий от страны и от Севастополя у Ирины не было. Они с мужем как будто бы просто начали жизнь с чистого лица."Я поэтому не могу сказать, что что-то у нас пошло не так, как мы думали. Единственное, что мне до сих пор непонятно, как тут водят машину. Здесь бы ввести немецкую систему, чтобы навести порядок", – говорит собеседница.Ирине больше всего нравится в России то, что здесь люди свободны, что везде есть фактор человечности. В Германии же, по ее словам, люди загнаны в бездушные рамки."Здесь ты живешь, а там существуешь в жестких рамках. Даже если на детской площадке один двухлетний ребенок другого совочком стукнул, то родителю стразу же придет штраф. И тем, кто так стремится в Европу, мне хочется сказать: ребята, вы не жили там, вы не чувствовали это на своей шкуре, как это – там быть, как там работать, как там общаться с людьми. Это совсем не так, как показывают по телевизору", – советует Ирина.Они с супругом выбрали для своих детей Севастополь – город с большой историей у моря. А сама Ирина сумела именно здесь воплотить свою мечту – полностью занять себя воспитанием дочерей."Не хочу, чтобы их воспитывал кто-то другой. Сейчас у меня есть возможность для этого. В Германии дома я сидеть бы не смогла – наш семейный бюджет бы этого не выдержал. И дети в Германии обязаны ходит в детский сад – там, несмотря на сильную аллергию, моих детей прививали. Здесь же нас врачи обследовали и разрешили пока не делать прививки", – рассказывает собеседница.Таков был путь домой у Ирины Шевалье, ее мужа Стаса, двух дочерей и собаки. Путь как будто бы в неизвестность, а на самом деле домой, к своему дому, выстроенному на Северной стороне города русских моряков у самого Черного моря.Ирина говорит, что в Севастополе, над которым ПВО отражает атаки дронов ВСУ, ей совсем не страшно."Душой чувствуется, что ничего страшного не будет. Мы как будто бы в защите какой-то находимся. Друзья пишут: возвращайтесь в Германию, а я чувствую, что с нами все будет хорошо. Я обратно в Германию не уеду и терпеть то, что там творится, не буду", – подытожила собеседница.И это окончательное ее решение.Путь домойСегодня все больше и больше соотечественников, оказавшиеся на постсоветском пространстве или уехавших в страны дальнего зарубежья на постоянное место жительства (ПМЖ), желают жить в России, считая нашу страну своей Родиной. В этом более чем уверены волонтеры проекта "Путь домой". По их мнению, при возвращении на родину люди, к сожалению, зачастую вынуждены сталкиваться с различными бюрократическими препонами как в странах своего проживания, так и при переезде в Россию.Общественное движение "Путь домой" было основано как проект в январе 2023 года группой добровольцев-энтузиастов под руководством Анатолия Бублика, который со своей семьей в 2022 году переехал в Россию из Германии, так что и сам не понаслышке знает, с чем приходится сталкиваться переселенцам.Сейчас содействие в получении полной информации по переселению, а также адаптации и поиску рабочих мест во многих регионах нашей страны "Путь Домой" оказывает желающим из более чем 47 стран, большая часть из которых – недружественные по отношению к России: от стран Прибалтики до Израиля, от Украины до США.В условиях сложившегося из-за санкционного давления информационного вакуума волонтеры Центра содействия добровольному переселению "Путь Домой" оказывают переселенцам консультативную помощь на стадии подготовки к переселению в Россию, находятся на связи в процессе самого переезда, а также оказывают поддержку в социализации семей уже на месте.Репатриантам и иностранным гражданам предоставляют справочные материалы образцы документов, необходимых для переселения, объясняют положения Программы переселения, отвечают на вопросы миграционного законодательства, прохождения таможенных процедур, способов получение разрешения на временное проживание (РВП), вида на жительство (ВНЖ) или гражданства, легализации документов в стране пребывания.Со временем проектная деятельность переросла в общественную, движение ведет свою деятельность на 45 онлайн-площадках, освещая события и изменения в правовом миграционном поле и помогая переселенцам в Россию адаптироваться на новом месте жительства.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

возвращение на родину, крым, россия, в мире, европа, новые русские: иностранцы в крыму