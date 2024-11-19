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Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев
Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев
Сохраняя ядерный паритет с Соединенными Штатами, Россия дает другим странам мира возможность развиваться в безопасности. Об этом в ходе встречи с главными... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T18:25
2024-11-19T18:25
дмитрий киселев
россия
миа "россия сегодня"
ядерное сдерживание
ядерная доктрина
ядерное оружие
сша
новости
политика
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Сохраняя ядерный паритет с Соединенными Штатами, Россия дает другим странам мира возможность развиваться в безопасности. Об этом в ходе встречи с главными редакторами индийских СМИ в Нью-Дели заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.Он отметил, что это особенный вклад Российской Федерации в поддержание мирового ядерного баланса. Она не требует за это платы, но мировое сообщество должно признать этот факт, уверен Киселев."Не думаю, что президент Владимир Путин когда-нибудь скажет: "Платите за это", это не в его стиле. Но мне представляется, что платить за это мировое большинство должно – если не деньгами, то хотя бы признанием такого положения вещей и благодарностью. Оно не само так делается, это делают русские люди", - пояснил он.Россия не стремится к обострению ситуации в мире, и без того достаточно непростой. Она хочет мира, подчеркнул Дмитрий Киселев.Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ, в которой агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства рассматривается как совместное нападение. Это произошло после сообщений в СМИ о том, что президент США Джо Байден одобрил применение Киевом ракет дальнего действия ATACMS по территории РФ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов ВСУ атаковали военный объект в Брянской области шестью ракетами ATACMS Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля
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дмитрий киселев, россия, миа "россия сегодня", ядерное сдерживание, ядерная доктрина, ядерное оружие, сша, новости, политика, безопасность
Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев

Россия сохраняет ядерный паритет и тем самым обеспечивает безопасность в мире – Киселев

18:25 19.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГенеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 19.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Сохраняя ядерный паритет с Соединенными Штатами, Россия дает другим странам мира возможность развиваться в безопасности. Об этом в ходе встречи с главными редакторами индийских СМИ в Нью-Дели заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.
"Дональд Трамп просит своих сотрудников по НАТО платить за свою безопасность, потому что он считает, что Америка предоставляет определенный сервис, который стоит денег. Но ядерный баланс с другой стороны гарантирует как раз Россия, и таким образом именно Москва предоставляет возможность странам мирового большинства развиваться", - цитирует Кисилева РИА Новости.
Он отметил, что это особенный вклад Российской Федерации в поддержание мирового ядерного баланса. Она не требует за это платы, но мировое сообщество должно признать этот факт, уверен Киселев.
"Не думаю, что президент Владимир Путин когда-нибудь скажет: "Платите за это", это не в его стиле. Но мне представляется, что платить за это мировое большинство должно – если не деньгами, то хотя бы признанием такого положения вещей и благодарностью. Оно не само так делается, это делают русские люди", - пояснил он.
Россия не стремится к обострению ситуации в мире, и без того достаточно непростой. Она хочет мира, подчеркнул Дмитрий Киселев.
"В какой точке мы находимся? Мы что, хотим дальнейшей эскалации? Россия точно не хочет этого. Россия утверждает мир и фактически является идеологом, опорой и несущей конструкцией многополярного мира последние 25 лет", - добавил Киселев.
Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ, в которой агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства рассматривается как совместное нападение. Это произошло после сообщений в СМИ о том, что президент США Джо Байден одобрил применение Киевом ракет дальнего действия ATACMS по территории РФ.
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Дмитрий КиселевРоссияМИА "Россия сегодня"Ядерное сдерживаниеЯдерная доктринаЯдерное оружиеСШАНовостиПолитикаБезопасность
 
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