https://crimea.ria.ru/20241119/russkie-lyudi-obespechivayut-bezopasnost-drugim-stranam-mira--kiselev-1141978686.html

Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев

Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Русские люди обеспечивают безопасность другим странам мира – Киселев

Сохраняя ядерный паритет с Соединенными Штатами, Россия дает другим странам мира возможность развиваться в безопасности. Об этом в ходе встречи с главными... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T18:25

2024-11-19T18:25

2024-11-19T18:25

дмитрий киселев

россия

миа "россия сегодня"

ядерное сдерживание

ядерная доктрина

ядерное оружие

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безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Сохраняя ядерный паритет с Соединенными Штатами, Россия дает другим странам мира возможность развиваться в безопасности. Об этом в ходе встречи с главными редакторами индийских СМИ в Нью-Дели заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия Сегодня" Дмитрий Киселев.Он отметил, что это особенный вклад Российской Федерации в поддержание мирового ядерного баланса. Она не требует за это платы, но мировое сообщество должно признать этот факт, уверен Киселев."Не думаю, что президент Владимир Путин когда-нибудь скажет: "Платите за это", это не в его стиле. Но мне представляется, что платить за это мировое большинство должно – если не деньгами, то хотя бы признанием такого положения вещей и благодарностью. Оно не само так делается, это делают русские люди", - пояснил он.Россия не стремится к обострению ситуации в мире, и без того достаточно непростой. Она хочет мира, подчеркнул Дмитрий Киселев.Он напомнил, что ранее президент России Владимир Путин утвердил новую ядерную доктрину РФ, в которой агрессия неядерного государства при поддержке ядерного государства рассматривается как совместное нападение. Это произошло после сообщений в СМИ о том, что президент США Джо Байден одобрил применение Киевом ракет дальнего действия ATACMS по территории РФ. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов ВСУ атаковали военный объект в Брянской области шестью ракетами ATACMS Когда Россия может применить ядерное оружие – ответ Кремля

россия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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