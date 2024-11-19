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Продукты ВТБ стали доступны во всех офисах РНКБ в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Продукты ВТБ стали доступны во всех офисах РНКБ в Крыму
Продукты ВТБ стали доступны во всех офисах РНКБ в Крыму - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Продукты ВТБ стали доступны во всех офисах РНКБ в Крыму
Жителям и предпринимателям Республики Крым и Севастополя стали доступны все продукты ВТБ; оформить их можно более чем в 130 офисах РНКБ Банка (ПАО) на... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T16:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жителям и предпринимателям Республики Крым и Севастополя стали доступны все продукты ВТБ; оформить их можно более чем в 130 офисах РНКБ Банка (ПАО) на территории полуострова, сообщает пресс-служба кредитной организации.Теперь клиенты РНКБ могут открыть вклады и накопительные счета, оформить дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты "Семейного банка", а также подключиться к программе лояльности от ВТБ. У предпринимателей, в свою очередь, есть возможность бесплатно открыть расчетный счет, а в качестве приветственного предложения получить специальные льготные условия обслуживания и доступ ко всей продуктовой линейке и Бизнес Платформе ВТБ, говорится в сообщении.Кроме этого, клиенты РНКБ могут воспользоваться услугами выездного сервиса ВТБ, а также преимуществами объединенной банкоматной сети: снимать и вносить наличные без комиссии, совершать переводы от одного пользователя у другому и платежи."Крымчане уже могут оформить всю линейку продуктов ВТБ в любом из офисов РНКБ. При переходе для клиентов практически ничего не изменится – основные трансформации будут происходить внутри банковской инфраструктуры. В части предложения для потребителей мы намерены его расширить для РНКБ своими продуктами и сервисами, при этом постараемся сохранить локальные преимущества банка, ставшие уже привычными для жителей полуострова", – отметил руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин, его слова приводятся в сообщении.ВТБ приступил к интеграции РНКБ в июне 2024 года, напомнили в пресс-службе.*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460, erid: F7NfYUJCUneP4VmxkrAZ
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втб, рнкб (пао), новости крыма, крым, банк

Продукты ВТБ стали доступны во всех офисах РНКБ в Крыму

16:11 19.11.2024
 
© Фото пресс-службы банка РНКБПродукты ВТБ стали доступны во всех офисах РНКБ в Крыму
Продукты ВТБ стали доступны во всех офисах РНКБ в Крыму
© Фото пресс-службы банка РНКБ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Жителям и предпринимателям Республики Крым и Севастополя стали доступны все продукты ВТБ; оформить их можно более чем в 130 офисах РНКБ Банка (ПАО) на территории полуострова, сообщает пресс-служба кредитной организации.
"ВТБ последовательно расширяет свое присутствие в Крыму и Севастополе. Сегодня жители и бизнес полуострова могут полноценно пользоваться всей продуктовой линейкой ВТБ во всех отделениях крупнейшего банка юга России. Завершится интеграция в конце следующего года переводом всей офисной сети банка под бренд ВТБ. Мы внедрим наши стандарты обслуживания и сделаем офисы комфортными для клиентов", – цитирует пресс-служба слова руководителя департамента администрирования сети – старшего вице-президента Банка ВТБ (ПАО) Светланы Сырцовой.
Теперь клиенты РНКБ могут открыть вклады и накопительные счета, оформить дебетовые и кредитные карты, потребительские кредиты, автокредиты и ипотеку в ВТБ, пенсионные карты и продукты "Семейного банка", а также подключиться к программе лояльности от ВТБ. У предпринимателей, в свою очередь, есть возможность бесплатно открыть расчетный счет, а в качестве приветственного предложения получить специальные льготные условия обслуживания и доступ ко всей продуктовой линейке и Бизнес Платформе ВТБ, говорится в сообщении.
Кроме этого, клиенты РНКБ могут воспользоваться услугами выездного сервиса ВТБ, а также преимуществами объединенной банкоматной сети: снимать и вносить наличные без комиссии, совершать переводы от одного пользователя у другому и платежи.
"Крымчане уже могут оформить всю линейку продуктов ВТБ в любом из офисов РНКБ. При переходе для клиентов практически ничего не изменится – основные трансформации будут происходить внутри банковской инфраструктуры. В части предложения для потребителей мы намерены его расширить для РНКБ своими продуктами и сервисами, при этом постараемся сохранить локальные преимущества банка, ставшие уже привычными для жителей полуострова", – отметил руководитель департаментов розничных продаж и развития инструментов обслуживания, старший вице-президент ВТБ Василий Палаткин, его слова приводятся в сообщении.
ВТБ приступил к интеграции РНКБ в июне 2024 года, напомнили в пресс-службе.
*Реклама, РНКБ Банк (ПАО), rncb.ru, ИНН 7701105460,
erid: F7NfYUJCUneP4VmxkrAZ
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